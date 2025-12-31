Il Carnevale di Varallo rende omaggio all’Albergo Italia che sta chiudendo. Il libretto con il programmna è dedicato alla storica attività.

Il Carnevale di Varallo rende omaggio all’Albergo Italia che sta chiudendo

Presentato ufficialmente il libretto contenente il programma completo del Carnevale di Varallo. La realizzazione dell’opuscolo è una tradizione consolidata che ogni anno è dedicata a un aspetto particolare della storia della città. Quest’anno si è voluto omaggiare l’Albergo Ristorante Italia, che col nuovo anno chiuderà i battenti dopo oltre due secoli di attività. Un luogo che ha ospitato numerosi eventi del carnevale varallese.

Sulla copertina infatti campeggia proprio la facciata dell’albergo dove si può vedere l’attuale gestore, Dario Uffredi, nell’atto di invitare Marcantonio e la Cecca a entrare nell’edificio.

Un opuscolo che parla del legame tra “Italia” e Carnevale

«Anche per l’interno – spiega Micol Sacchi che ne ha curato la grafica – si è scelto di riprodurre un pezzo del ristorante: in ogni pagina fa da sfondo la superficie in sughero che si vede all’interno del ristorante, su di esse viene mostrato il menù del giorno. Anche la cartolina riassuntiva del programma, attraverso i disegni di Alessia Monticelli, si ricordano momenti salienti del carnevale che fino a ora si sono svolti all’Albergo Ristorante Italia come il pranzo della Paniccia e la lettura della “Canzun d’la Giobiaccia”, che quest’anno conta ben 160 anni».

Si inizia la sera del 5 gennaio

Quest’anno il periodo del carnevale sarà piuttosto breve, inizierà il 5 gennaio con il Ballo della Veggia Pasquetta all’interno del bocciodromo di Crevola, organizzato dai Dughi di Varallo Vecchio, e terminerà mercoledì 18 febbraio con il Processo a Marcantonio

