Chiude il Giudice di pace di Varallo: dal 2027 si dovrà andare a Vercelli

L’ufficio del Giudice di pace di Varallo chiuderà con la fine del 2026. Lo ha annunciato il Comune con un comunicato nel quale spiega che la decisione è stata assunta a causa della crescente insostenibilità economica del servizio. Salvo eventuali diverse tempistiche concordate con il Ministero della giustizia, le pratiche saranno quindi trasferite alla sede di Vercelli.

Si tratta di una scelta definita «con profondo dispiacere» dall’amministrazione comunale, che sottolinea come l’ufficio abbia rappresentato per molti anni un importante punto di riferimento per i cittadini della Valsesia, consentendo di accedere alla giustizia senza doversi rivolgere al capoluogo di provincia.

Dieci anni di gestione sostenuta quasi interamente da Varallo

Nel comunicato il Comune ricorda che il mantenimento dell’ufficio è stato possibile grazie a una convenzione tra Varallo e gli altri Comuni del territorio. In dieci anni palazzo comunale ha sostenuto una spesa complessiva superiore a 670mila euro, mentre gli altri enti hanno contribuito con circa 393mila euro.

Per il 2026 hanno aderito formalmente alla convenzione i Comuni di Boccioleto, Carcoforo e Vocca. Anche Alto Sermenza, Campertogno, Mollia, Rossa, Crevacuore, Piode e Serravalle Sesia avevano espresso disponibilità favorevole, subordinandola però ad alcuni chiarimenti, successivamente forniti dal Comune di Varallo e dal Tribunale di Vercelli.

Già nel 2018 il Giudice di pace era stato a un passo dalla chiusura, poi per fortuna dieci Comuni avevano garantito il proprio appoggio. Solo dieci su trenta, però: e da qualche mese dalla lista è uscito anche Borgosesia.

«Costi non più sostenibili»

Secondo l’analisi economica illustrata dall’amministrazione, le risorse messe a disposizione dagli altri enti risultano ormai troppo limitate e non consentono di coprire almeno la metà dei costi necessari al funzionamento dell’ufficio. Per questo motivo il Comune ritiene di non poter più sostenere quasi da solo il disavanzo senza mettere a rischio altri servizi rivolti alla cittadinanza.

Nel comunicato del simdaco Pietro Bondetti si legge: «Con profondo dispiacere, ma nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria cui ogni amministrazione è tenuta ad attenersi, si deve dunque tristemente comunicare che, in assenza di diverse e concrete condizioni di finanziamento o di sostenibilità economica, l’ufficio del Giudice di pace di Varallo cesserà la propria attività a decorrere dall’1 gennaio 2027». L’amministrazione aggiunge che si tratta di una decisione che avrebbe voluto evitare, riconoscendo il valore del servizio per i cittadini e per i Comuni della Valsesia.

Il ringraziamento a giudici e collaboratori

Il Comune conclude il comunicato esprimendo un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al funzionamento dell’ufficio del Giudice di pace in questi anni. Un pensiero è rivolto ai giudici e ai collaboratori che vi hanno prestato servizio, così come al Tribunale di Vercelli per il costante supporto e alle amministrazioni comunali che, nel corso del tempo, hanno contribuito al mantenimento di un presidio considerato importante per l’intero territorio valsesiano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook