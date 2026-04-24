Chiuso un mese per il degrado, a Varallo riaperto il parco del Levante. Il sindaco aveva chiuso i cancelli a seguito di episodi di maleducazione.

Chiuso un mese per il degrado, a Varallo riaperto il parco del Levante

Dopo un mese di chiusura, a Varallo è tornato accessibile il parco giochi del rione Levante, in via Nazario Sauro. L’area verde era stata interdetta al pubblico con un’ordinanza del sindaco Pietro Bondetti, adottata per far fronte alle numerose segnalazioni arrivate da residenti e addetti alla manutenzione.

Alla base del provvedimento, una situazione giudicata problematica: incuria, rifiuti, episodi di inciviltà e tensioni tra frequentatori avevano progressivamente compromesso la vivibilità dello spazio. Nelle motivazioni ufficiali si parlava della necessità di tutelare la tranquillità dei residenti e ripristinare condizioni adeguate di decoro e sicurezza. Una situazione che si era già verificata nel settembre scorso.

«Le segnalazioni ricevute evidenziavano una situazione di degrado e mancato rispetto delle regole – aveva spiegato il sindaco – rendendo inevitabile un intervento temporaneo per riportare ordine e vivibilità nell’area».

Una decisione che aveva fatto discutere

La riapertura segna dunque la fine del periodo di stop deciso dall’amministrazione, ma rappresenta anche un momento delicato per il quartiere. La scelta di chiudere completamente il parco, infatti, aveva diviso i residenti: da un lato chi l’ha ritenuta una misura necessaria, dall’altro chi avrebbe preferito interventi meno drastici.

Ora l’attenzione si concentra sui prossimi giorni: il ritorno alla fruizione pubblica è il banco di prova per verificare se lo stop forzato avrà contribuito a migliorare in modo duraturo la situazione e garantire una convivenza più serena all’interno dell’area verde.

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