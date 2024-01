Cinquant’anni di viaggi Varallo-Lourdes: l’associazione ricorda Maurizio Broglia Patron. Quest’anno il pellegrinaggio tornerà a essere fatto in treno.

Per l’associazione Amici di Lourdes si è aperto l’anno che porterà dal 25 al 31 agosto al nuovo pellegrinaggio, che tornerà a farsi in treno. Domani, sabato 27 gennaio, alle 18 in collegiata a Varallo sarà celebrata la messa dedicata ai defunti dell’associazione.

«In particolare ricorderemo Maurizio Broglia Patron a un anno dalla sua scomparsa – fa sapere il sodalizio -. Seguirà l’inaugurazione della sede dell’associazione, all’oratorio di Sottoriva, con breve proiezione di filmati dei pellegrinaggi e rinfresco».

Gli altri appuntamenti

Sabato 10 febbraio alle 10.30 e 14.30 messa a Crevola nella cappella della Betata Vergine di Lourdes. Domenica 11 febbraio inaugurazione del 50mo anniversario dei pellegrinaggi Varallo – Lourdes 1974-2024. Alle 18 messa in Collegiata, seguirà una processione con le fiaccole fino in piazza, dove si terrà alle 18.50 l’atto di affidamento alla Vergine Maria con posa e benedizione della statua di Santa Bernadette, che verrà collocata vicino alla statua della Madonna di Lourdes.

Seguirà la cena (ore 19.30) in oratorio, una serata in compagnia dove verrà servita la paniccia preparata dal comitato carnevale Dughi. Seguirà una lotteria a premi. Serata a offerta libera, il ricavato sarà utilizzato per accompagnare malati e anziani in pellegrinaggio.