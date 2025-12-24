Civiasco, quest’anno sarà il piccolo Luca a interpretare Gesù Bambino. Torna una tradizione nata nel 1977: papà, mamma e figlio “veri” doiventano la Sacra Famiglia.

Civiasco, quest’anno sarà il piccolo Luca a interpretare Gesù Bambino

La comunità di Civiasco prosegue la tradizione della rappresentazione della Sacra famiglia in occasione della notte di Natale. L’appuntamento è per la serata di oggi, mercoledì 24 dicembre, alle 22.30 nella chiesa parrocchiale di San Gottardo.

La Natività dal vivo, che nel lontano 1977 costituiva il quadro principale del presepio vivente rappresentato fino al 1991, è stata successivamente mantenuta durante la messa della Vigilia di Natale, con la partecipazione possibilmente dell’ultimo nato in paese o comunque di famiglia con legami civiaschesi.

Gli interpreti di quest’anno

Quest’anno la parte di Gesù Bambino sarà interpretata dal piccolo Luca, affiancato dai genitori Laura e Daniele nelle vesti della Madonna e di San Giuseppe. Al termine della messa, sul sagrato della chiesa ci sarà il tradizionale scambio degli auguri accompagnato dal panettone con cioccolata e vin brulè.

Civiasco accoglierà i visitatori con le brillanti luminarie allestite dal Comune ed i presepi che le famiglie sono state invitate ad esporre all’esterno delle loro abitazioni per accrescere l’atmosfera natalizia del paese.

Una tradizione consolidata

La sacra rappresentazione, che coinvolgeva tutto il paese ed i suoi abitanti, si tenne per un trentennio. Poi, come sovente avviene nelle iniziative a carattere sociale, difficoltà organizzative e di ricambio nei personaggi portarono a sospendere il presepe vivente dal 2008 ed a mantenerne la sola scena della Natività durante la messa di Natale.

In effetti questo è sempre stato il quadro centrale del presepe, non solo per il suo fondamentale significato religioso, ma anche per il modo originale con cui Civiasco ha voluto realizzarlo: vale a dire la parte di Gesù Bambino viene di norma affidata all’ultimo nato dell’anno e, se non reperibile in paese, anche ad un nato di famiglia avente con Civiasco legami di parentela o di assidua frequenza.

