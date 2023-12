Presepe a Civiasco con una vera famiglia: la piccola Adele sarà Gesù Bambino. Appuntamento la notte della vigilia per partecipare alla messa e alla rappresentazione vivente.

La parrocchia, il Comune, le associazioni e gli abitanti di Civiasco si sono come sempre attivati per festeggiare degnamente il Natale e rendere migliore ed accogliente l’atmosfera del paese nella principale ricorrenza religiosa dell’anno. Ecco quindi le luminarie lungo la via principale, il presepe all’interno e l’albero all’esterno della chiesa parrocchiale. Oltre ai piccoli presepi sparsi sui muretti e sulle fontane in risposta all’invito che ogni anno viene rivolto alla popolazione.

E poi, la notte della vigilia, durante la messa delle 23, non mancherà l’ormai tradizionale scena della Natività. Una scena ripresa dal presepe vivente per tanti anni organizzato a Civiasco (e di cui non è spenta la fiducia in un prossimo ritorno). La rappresentazione ripropone dal vivo la Sacra Famiglia con l’ultimo nato dell’anno e i genitori nei panni di Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe.

«A volte – spiegano gli organizzatori – è stato difficoltoso reperire queste figure, ma, ricorrendo anche a quei civiaschesi residenti altrove ed a famiglie originarie di Civiasco o ad esso sentimentalmente legate, si è sempre riusciti a garantire la bella e suggestiva rappresentazione natalizia».

Una famiglia del paese

Quest’anno sarà la volta di una famiglia da poco residente a Civiasco, con la piccola Adele, nata la scorsa estate, e i genitori Laura e Daniele. A tutti quindi l’invito a partecipare alla messa di Natale, cui farà seguito lo scambio degli auguri sul sagrato della chiesa, con i classici panettone, cioccolata e vin brulé a cura della Pro loco e delle associazioni.

La Pro loco ha voluto concludere il suo 60mo anno di vita (1963-2023) con la pubblicazione di un calendario 2024 che ricorda le varie iniziative realizzate in questo lungo periodo di tempo, insieme a quelle di altre realtà sociali di Civiasco, offrendo così un gustoso spaccato storico del paese. Le immagini sono state tratte dal documentario “Bei momenti di vita civiaschese” presentato in occasione dei festeggiamenti dello scorso agosto. Il calendario è disponibile al circolo “Amici miei” o alla Pro Loco Civiasco (340.503.8978 o 349.712.2397).