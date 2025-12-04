Consegnate le borse di studio “Togna” in Valsesia. Una serie di premi per gli studenti degli istituti superiori: ecco a chi sono andati.

Consegnate le borse di studio “Togna” in Valsesia

Sono state consegnate nella sala congressi di Palazzo D’Adda a Varallo le borse di studio intitolate a Maria Angela e Piergiacomo Togna, con l’obiettivo di investire sul futuro e sugli studi dei giovani. L’annuale appuntamento riunisce le scuole superiori del territorio, a supporto di studenti del triennio delle scuole superiori o neo-diplomati che si distinguono per l’impegno nello studio e nelle attività scolastiche e per i risultati conseguiti.

Istituto D’Adda

Ad accompagnare gli studenti del “D’Adda” premiati quest’anno la dirigente Angela Maria Vicario e la professoressa Sabrina Contini. I riconoscimenti sono andati a Bouzerda Nisrin (quarta art), Sene Khadidiatou (quinta B ling), Jaouat Yasmine (terza afm) e Haji Aliyow Ramzy (terza A tur).

Istituto Ferrari

Gli studenti del liceo “Ferrari” di Borgosesia a ricevere le borse di studio sono Laura Godio ed Emma Balestrieri per l’indirizzo scientifico, e Simona Fila e Giorgio Perazzi che hanno frequentato l’indirizzo di scienze umane. Nel corso dei cinque anni di studio gli allievi si sono applicati con serietà, dedizione e sensibilità al loro percorso formativo, contribuendo ad arricchire la vita dell’Istituto non solo dal punto di vista didattico ma anche e soprattutto dal punto di vista umano.

Nel dettaglio, Emma Balestrieri si è dimostrata sempre disponibile alla collaborazione con i docenti e con i compagni, grazie alla sua sensibilità e alla sua capacità di confronto. Laura Godio si è distinta nel corso dei cinque anni di liceo per la sua passione verso la conoscenza che l’ha condotta, insieme a un costante impegno nello studio, a risultati di eccellenza sia nelle materie scientifiche sia in quelle di ambito umanistico-letterario.

Simona Fila si è distinta per la costanza nello studio, la serietà nell’impegno quotidiano e la sua propensione a relazionarsi in modo equilibrato e rispettoso. Giorgio Perazzi ha affrontato il suo percorso scolastico con passione, determinazione e uno sguardo originale sul mondo. La sua vitalità e curiosità intellettuale, la precisione nel lavoro e la capacità di analizzare la realtà con puntualità e rigore hanno arricchito la vita della classe e dell’intera comunità scolastica.

Istituto Lancia

Per l’istituto “Lancia” premiati sei studenti Beatrice Bortolasi della quarta Chimici “Lirelli” per la dedizione costante allo studio, la curiosità intellettuale fuori dal comune e la determinazione che l’ha portata a raggiungere risultati di eccellenza, in particolare nella partecipazione al progetto di doppio diploma italiano-americano. Gabriel Lissoni della quinta Meccanici-Meccatronici “Lirelli”, che ha saputo coniugare l’impegno nello studio, curiosità e caparbietà mettendosi sempre in gioco nelle attività proposte in aula.

Lorenzo Pozzi della quinta Legno scuola Barolo per un percorso formativo-didattico sempre in crescita. Yasmine Benali della terza Moda “Magni” per il comportamento corretto e rispettoso delle regole, i meriti scolastici che negli anni si sono incrementati dimostrando maturità e consapevolezza. Federico Gibellino della quinta Meccanici “Magni” per il percorso formativo-didattico sempre in crescita, l’educazione ed il rispetto dimostrato nei confronti dei compagni e degli insegnanti. Mario Bruno della terza Meccanici “Magni” per serietà, impegno costante e buoni risultati scolastici, e l’atteggiamento sempre propositivo.

Ad accompagnare gli studenti del “Lancia” c’erano il dirigente scolastico Carmelo Profetto, i vicepresidi Marco Porzio e Giordano Giacobino e la referente del “Barolo” Carla Ferraris.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook