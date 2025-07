Coppia nella vita e nel lavoro: Miriam e Luciano riaprono l’Eni a Varallo. Da un paio di mesi il distributore chiuso nel 2024 è tornato in attività.

Due nuovi gestori per il distributore di carburanti Eni che sorge nel piazzale Mario Tancredi Rossi a Varallo. Dopo la chiusura del distributore nel 2024, dal 6 giugno Miriam Barinotti e Luciano Gatti hanno iniziato una nuova avventura, e si dicono molto soddisfatti della loro scelta.

I due nuovi gestori non solo lavorano insieme, ma sono una coppia anche nella vita rendendo la loro decisione ancora più significativa. «Inizialmente – spiega la giovane – a spingerci verso questa scelta sono stati alcuni problemi di salute legati al lavoro che molte volte ci spingevano a pensare di cambiare. Io ho sempre lavorato come cameriera mentre Luciano ha svolto da sempre il lavoro di elettricista. Quando siamo venuti a conoscenza di questa possibilità, abbiamo deciso di provarci».

La chiusura temporanea e i disagi per la comunità

La nuova sfida comprendeva anche il fatto di lavorare insieme per la prima volta «e tutto sembra andare benissimo – affermano -. Oggi non è passato molto tempo ma siamo molto contenti di aver cambiato vita e di aver intrapreso questa avventura. Siamo contenti di lavorare a contatto con il pubblico e riusciamo ad avere anche più tempo a disposizione per i nostri due figli».

Il distributore Eni, che eroga gasolio, benzina e gpl, era stato chiuso definitivamente alla fine del 2024 dopo la decisione dei precedenti gestori, i coniugi Marco Pattaroni e Alessandra Crobeddu, di lasciare dopo quasi 15 anni il loro lavoro. Inizialmente non si era trovato nessuno che volesse sostituirli e il distributore è così rimasto chiuso per qualche mese creando numerosi disagi alla popolazione della zona alta della valle, soprattutto per chi possiede auto a gpl.

La riapertura definitiva con Miriam e Luciano

Infatti il distributore più vicino in Valsesia si trova a Serravalle, quindi per chi abita in alta valle non è decisamente comodo raggiungerlo. Successivamente l’area di servizio ha riaperto grazie alla presenza di un addetto fino alla gestione di Miriam Barinotti e di Luciano Gatti.

