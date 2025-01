I gestori del distributore Eni di Varallo chiudono l’attività. La stazione è importante per residenti e turisti: potrebbe riaprire presto come self-service.

I gestori del distributore Eni di Varallo chiudono l’attività

Dopo circa 15 anni di attività, i coniugi Marco Pattaroni e Alessandra Crobeddu hanno lasciato il distributore Eni nel piazzale Mario Tancredi Rossi a Varallo. Un addio certamente difficile per i due gestori, vista la passione che hanno sempre dimostrato per il loro lavoro e per i rapporti di amicizia e di fiducia creati nel tempo con i clienti di tutta la valle. Ma la vita è fatta anche di cambiamenti importanti, e per la famiglia Pattaroni era giunto il momento di lanciarsi in nuove avventure.

Il “grazie” ad amici e clienti

«Vogliamo innanzitutto ringraziare i nostri cari amici e clienti – commentano Marco Pattaroni e Alessandra Crobeddu -. Per noi non è così facile lasciare questo luogo, ma dopo quindici anni è davvero arrivato il momento di chiudere un capitolo importante della nostra storia e della nostra vita. In questi anni abbiamo avuto il piacere di conoscervi, di lavorare al vostro fianco e di costruire insieme a voi rapporti di fiducia e amicizia. Per questo vogliamo ringraziarvi di cuore per averci scelto e per averci sostenuto in tutto questo tempo. La vostra stima e il vostro affetto sono stati preziosi per noi. Anche se l’attività chiude, continuerete a trovarci in zona. Se vi capita di trovarci per strada, fermatevi pure a scambiare due chiacchiere, ne saremmo felici. Grazie ancora, di cuore».

Forse apre un self service

Inizialmente Marco Pattaroni aveva iniziato questa esperienza lavorativa con il fratello Mirco, al quale è poi subentrata la moglie Alessandra. Molti varallesi e abitanti della zona nonché i villeggianti che li conoscono sono tutti rattristati dal fatto di non trovare più la coppia al distributore con la loro cortesia e gentilezza.

Attualmente il distributore è chiuso ma probabilmente tornerà in funzione tra la metà e la fine di gennaio. A quanto si sa è anche possibile che in un primo momento la stazione venga riattivata solo con la modalità del rifornimento self-service, ma è un’indicazione ancora da verificare: la decisione spetta alla dirigenza del settore distribuzione dell’Eni.

Nella foto di copertina, i fratelli Marco e Mirco Pattaroni all’inzio della loro attività

