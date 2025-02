Don Riccardo Cavallazzi nella nazionale dei preti cattolici. Aveva lavorato in alta Valsesia: in questi giorni gioca nel campionato europeo.

Don Riccardo Cavallazzi protagonista del 17mo campionato europeo di futsal (il calcio a cinque in palestra) riservato ai preti cattolici, e non è la sua prima presenza in competizioni di alto livello. E in Valsesia, in particolare nelle parrocchie di Scopello e Campertogno, dove ha lavorato, ricordano bene la sua passione per il calcio.

Adesso don Riccardo è assistente dell’oratorio “San Vittore” di Intra, ed è impegnato con l’Italia a Kisvarda, nell’Ungheria orientale. Gli azzurri, che fanno capo all’associazione “Sacerdoti Italia calcio”, sono stati inseriti nel girone B con Romania e Cechia, oltre al Portogallo.

Un sacerdote diplomato in agraria

Come accennato il “futsal” (contrazione delle parole futbol e sala) è il calcio a cinque in versione indoor. Don Riccardo, 43 anni, diplomato in Agraria, prima di entrare in seminario il 28 settembre 2008 ha lavorato a lungo come impiegato in un’azienda agroalimentare. In quel periodo ha difeso i colori del Briga e del Real Borgomanero. Giocava come terzino destro.

Ha anche indossato in qualche occasione la maglia dell’Oratorio San Vittore. Uno dei giocatori che apprezza di più è Guillermo Maripan, capitano della nazionale cilena e difensore del Torino, di cui il sacerdote di Borgomanero è grande tifoso. Durante gli studi teologici ha prestato servizio nelle valsesiane Scopello e Campertogno, nel carcere di Novara, a Verbania e nel Centro diocesano vocazioni.

