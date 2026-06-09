Due settimane di senso unico sulla 299 tra Scopa e Campertogno

La Provincia di Vercelli ha annunciato l’istituzione del senso unico alternato sulla strada provinciale 299 “di Alagna”, nel tratto compreso tra i comuni di Scopa e Campertogno, da lunedì 15 giugno a martedì 30 giugno. La modifica alla viabilità sarà attiva nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, con esclusione di sabati, domeniche ed eventuali giorni festivi. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di posa della fibra ottica affidati alla società Ultranet.

La principale arteria della Valsesia sarà quindi interessata da interventi temporanei che potrebbero causare rallentamenti e code, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. I lavori interesseranno di volta in volta tratti limitati della carreggiata, per circa cento metri alla volta, ma l’impatto sulla circolazione potrebbe comunque essere significativo lungo una strada strategica per i collegamenti vallivi.

Fibra ottica e cantieri mobili lungo la valle

L’intervento punta a migliorare la rete infrastrutturale del territorio attraverso la posa della fibra ottica, considerata ormai essenziale per cittadini, imprese e attività turistiche. I cantieri saranno però mobili e interesseranno diversi punti della provinciale 299 nel corso delle due settimane di lavori.

Gli automobilisti dovranno quindi fare attenzione alla segnaletica temporanea e agli eventuali impianti semaforici installati lungo il percorso. In alcuni momenti della giornata potrebbero verificarsi rallentamenti anche consistenti, soprattutto nei tratti più stretti o nelle fasce orarie di maggiore afflusso verso l’alta valle.

La Provincia invita alla prudenza

La Provincia di Vercelli, nel comunicato diffuso nelle scorse ore, sottolinea l’importanza della provinciale 299 come asse viario strategico per tutta la Valsesia. Proprio per questo motivo invita i conducenti a programmare gli spostamenti con anticipo e a tenere conto dei possibili disagi legati ai lavori.

Tra le raccomandazioni rivolte agli utenti della strada ci sono:

prestare attenzione alla segnaletica temporanea;

moderare la velocità in prossimità dei cantieri;

considerare tempi di percorrenza più lunghi;

evitare, se possibile, gli orari di punta.

I lavori rappresentano un investimento importante per il territorio, ma richiederanno inevitabilmente un periodo di adattamento per chi ogni giorno utilizza la strada di Alagna per lavoro, turismo o spostamenti quotidiani. Nelle scorse settimane i cantieri hanno interessato i tratti più a valle.

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