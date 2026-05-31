Dufour Varallo da favola: i neroverdi tornano in Eccellenza

La Dufour Varallo conquista la promozione in Eccellenza battendo la Nolese nella finale play off disputata oggi, domenica 31 maggio, al campo di viale Fanteria a Biella. La formazione allenata da Cristian Nicolini si è imposta per 2-0 grazie alle reti segnate nella ripresa da Brusati e Passannante, facendo esplodere la festa dei tifosi neroverdi accorsi per sostenere la squadra in una delle partite più importanti degli ultimi anni.

Una finale giocata con cuore e attenzione

«Tranquilli, non abbiamo capito come abbiamo fatto neanche noi». È questa la frase comparsa sul retro delle magliette celebrative indossate dai giocatori della Dufour al termine della partita. Una battuta che racconta l’entusiasmo e la gioia di un gruppo capace di compiere un percorso straordinario.

La sfida contro la Nolese è rimasta bloccata per buona parte del match, proprio come accaduto nella semifinale play off. Nella ripresa, però, la Dufour ha trovato il guizzo decisivo con il giovane Brusati, bravo a sbloccare la gara e a indirizzare la finale verso i colori neroverdi.

La forza del gruppo costruito dalla società

Dopo il vantaggio la Nolese ha provato a reagire con determinazione, cercando il pareggio fino agli ultimi minuti. La squadra valsesiana, però, ha mantenuto ordine e concentrazione, concedendo pochissimo agli avversari e dimostrando maturità tattica e solidità difensiva.

Nel finale è arrivato anche il raddoppio firmato da Passannante, entrato nella ripresa e decisivo nel chiudere definitivamente la partita. Al triplice fischio dell’arbitro è così esplosa la festa della Dufour Varallo, tornata finalmente a respirare il clima dell’Eccellenza dopo anni trascorsi in Promozione.

Un progetto vincente partito da lontano

Grande merito va alla società guidata dal presidente Mario Zulato, che ha creduto in un vero progetto di rilancio. Fondamentale anche il lavoro del direttore sportivo Victor Ganci, capace di costruire una rosa giovane, motivata e ricca di talento.

Determinante inoltre il contributo di mister Cristian Nicolini, autentico condottiero di una squadra che durante tutta la stagione è stata l’unica a mettere realmente in difficoltà il Città di Casale, dominatore del campionato. Nei play off le aquile neroverdi hanno poi alzato ulteriormente il livello, eliminando Juve Domo e Quincinetto Tavagnasco prima del trionfo contro la Nolese.

Ora l’Eccellenza e nuove sfide

L’ambiente neroverde vive ore di entusiasmo e orgoglio per un risultato fortemente voluto e meritato. La promozione rappresenta il premio per il lavoro svolto in questi mesi e restituisce alla città di Varallo una categoria importante per tutto il movimento calcistico locale.

Adesso sarà tempo di festeggiare, ma anche di programmare il futuro. L’Eccellenza porterà sfide ancora più difficili e stimolanti, ma la Dufour Varallo ha dimostrato di avere idee chiare, entusiasmo e una base solida su cui costruire il prossimo capitolo della propria storia sportiva.

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