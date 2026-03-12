I “Dughi” di Varallo piangono il socio fondatore Aldo Cerini. Il funerale è stato celebrato lunedì mattina nella collegiata di San Gaudenzio.

Il Comitato dei Dughi di Varallo Vecchio piange Aldo Cerini, uno degli ultimi soci fondatori. Cerini, con la moglie Santina Torregiani scomparsa qualche anno fa, era stato uno dei personaggi storici del gruppo del carnevale di Varallo Vecchio ed è stato un socio attivo fino a quando gli è stato possibile. Scomparso venerdì scorso, aveva 94 anni e i Dughi sempre nel cuore.

All’interno del gruppo ha svolto il ruolo soprattutto di cuoco, per la preparazione della Paniccia, ma anche in occasione di pranzi e cene organizzate dal gruppo. Inoltre Cerini è stato anche poeta di corte all’interno del comitato con il nome “Cupal”, utilizzato poi anche dai figli per il ristorante di Sabbia durante la loro gestione.

Il ricordo del gruppo

«Siamo molto addolorati per la scomparsa di Aldo – commenta il gruppo dei Dughi –. Con la moglie Santina è stato un socio sempre molto attivo partecipando alle attività sempre con grande passione. Nonostante alcuni problemi fisici avessero reso la sua vita più difficile fino a quattro anni fa in occasione della giornata della Paniccia passava sempre in sede per viversi l’atmosfera di questo evento e salutare tutto il gruppo».

Cerini lascia i due figli Giovanni, con la moglie Annamaria, e Gianpaolo con la moglie Paola e i nipoti. Il funerale è stato celebrato lunedì mattina nella collegiata di San Gaudenzio a Varallo. Dopo le esequie, il feretro è stato accompagnato nel cimitero di Varallo.

