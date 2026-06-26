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Emergenza idrica a Varallo: il sindaco vieta gli sprechi

Il consumo di acqua potabile va limitato ai soli usi strettamente necessari. Analoghi provvedimenti in arrivo in altri centri.

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Emergenza idrica a Varallo: il sindaco Pietro Bondetti ha firmato l’ordinanza numero 137/2026, rivolta ai residenti del centro cittadino e delle frazioni, per chiedere un uso prudente dell’acqua potabile. Il provvedimento arriva in seguito alla siccità prolungata e alla riduzione delle risorse che alimentano gli acquedotti comunali, come da segnalazione del Cordar.

L’invito dell’amministrazione è chiaro: utilizzare l’acqua solo per le necessità essenziali, evitando sprechi e consumi non indispensabili. La richiesta riguarda tutta la popolazione e punta a garantire la continuità del servizio in una fase delicata per il territorio.

Una crisi che riguarda il Piemonte

Il problema non riguarda soltanto Varallo. Il Cordar ha invitato parecchi centri a limitare il consumo di acqua potabile, per cui è probabile che analoghe ordinanze vengano emesse anche da altri amministratori.

Ma il problema è anche più generale. I dati diffusi da Arpa Piemonte fotografano una situazione di deficit idrico regionale: nell’ultimo mese le precipitazioni medie sono state inferiori del 44 per cento rispetto alla media 1991-2020, con scarti più marcati nelle aree settentrionali e orientali.

Anche i corsi d’acqua mostrano segnali di sofferenza. Il Sesia, misurata a Palestro, ha registrato una portata media inferiore del 67 per cento rispetto ai valori storici del periodo. In Piemonte pesano anche temperature sopra la norma e una disponibilità idrica destinata a ridursi con il caldo.

Piccoli gesti, grande aiuto

In questo contesto, ogni comportamento quotidiano può fare la differenza. Chiudere i rubinetti quando non servono, rimandare usi non urgenti e controllare eventuali perdite domestiche sono azioni semplici, ma utili per proteggere una risorsa fondamentale.

L’emergenza idrica a Varallo richiede quindi attenzione condivisa. Il Comune invita i cittadini a fare la propria parte con senso di responsabilità, perché il risparmio di oggi può aiutare a tutelare il servizio per l’intera comunità.

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