Emergenza sulla seggiovia: a Mera si esercitano i vigili del fuoco. LE FOTO

Emergenza sulla seggiovia: a Mera si esercitano i vigili del fuoco. Gli operatori hanno simulato anche un intervento di soccorso dopo una valanga.

Emergenza sulla seggiovia: a Mera si esercitano i vigili del fuoco

Quattro giorni di addestramento intensivo tra neve e alta quota per i vigili del fuoco della provincia di Vercelli. Dal 23 al 26 marzo 2026, nella stazione sciistica dell’Alpe di Mera, si è svolta un’esercitazione provinciale dedicata agli scenari di emergenza in ambiente montano, con particolare attenzione alle operazioni di soccorso complesse.

Nel corso delle attività, i soccorritori hanno simulato diversi interventi ad alto contenuto tecnico: dal recupero di persone bloccate su una seggiovia fino alla ricerca e al salvataggio di dispersi in seguito a una valanga. Situazioni realistiche che richiedono rapidità, coordinamento e competenze specifiche, soprattutto in contesti difficili come quelli alpini.

Una esercitazioni per personale specializzato

Protagoniste dell’esercitazione le unità operative dei nuclei Saf (speleo alpino fluviale) del Comando provinciale di Vercelli, insieme ai distaccamenti di Varallo e Livorno Ferraris. Squadre altamente specializzate che operano in ambienti impervi e che, proprio attraverso queste attività, mantengono elevato il livello di preparazione.

L’addestramento ha rappresentato un momento fondamentale anche in ottica di pianificazione: testare procedure, affinare le tecniche e migliorare il coordinamento tra le diverse squadre è essenziale per garantire interventi efficaci in caso di emergenze reali sul territorio.

Un ambiente molto realistico

Determinante, per la riuscita dell’iniziativa, la collaborazione della società che gestisce il comprensorio sciistico, che ha messo a disposizione una seggiovia per tutta la durata delle prove. Un supporto prezioso che ha permesso di ricreare condizioni operative il più possibile fedeli alla realtà.

Un’esperienza formativa intensa, dunque, che conferma l’impegno dei vigili del fuoco nel garantire sicurezza anche negli scenari più complessi, come quelli della montagna, dove preparazione e tempestività possono fare la differenza.

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