Emilia Mondinelli vince lo slalom al Trofeo 5 Nazioni. Sul podio in Val d’Isère anche un’altra atleta valsesiana, Maria Sole Antonini, terza al termine delle due manche.

Emilia Mondinelli vince lo slalom al Trofeo 5 Nazioni

Una stagione in crescendo per la sciatrice alagnese Emilia Mondinelli, tornata ad alti livelli dopo l’infortunio che l’aveva costretta a fermarsi lo scorso anno. L’atleta valsesiana è rientrata nel giro della nazionale, tornando a vestire la tuta azzurra e conquistando punti importanti in Coppa del Mondo, fino alle soddisfazioni di questo finale di stagione.

L’ultimo risultato di rilievo è arrivato sulle nevi svizzere di Andermatt, dove si è disputata l’edizione 2026 del Trofeo delle 5 Nazioni, competizione riservata agli atleti appartenenti ai corpi militari e di polizia affiliati al Cism. Le condizioni meteo hanno consentito lo svolgimento di una sola gara, ma è bastata per vedere Mondinelli grande protagonista.

Prima nello slalom

Nello slalom femminile, la sciatrice delle Fiamme Gialle ha conquistato il primo posto con il tempo complessivo di 1’45”61, staccando di oltre un secondo la tedesca Jessica Hilzinger e la francese Marion Chevrier, rispettivamente seconda e terza. Buon piazzamento anche per l’altra finanziera Celina Haller, che ha chiuso in sesta posizione.

Cresciuta tra lo Sci Club Mera e lo Sci Club Sansicario Cesana, e formatasi nella squadra regionale del Comitato Fisi Alpi Occidentali, Mondinelli conferma così il suo ottimo momento di forma, rilanciando le proprie ambizioni in campo internazionale.

Brava anche Maria Sole Antonini

E lo sci alpino non si ferma nemmeno durante le festività. A Val d’Isère, nel giorno di Pasquetta, si è disputato lo slalom valido per i campionati nazionali del Belgio. A imporsi è stata la svizzera Aline Danioth, mentre il titolo nazionale è andato alla belga Kim Vanreusel, seconda assoluta.

Sul podio anche un’altra atleta valsesiana, Maria Sole Antonini, terza al termine delle due manche. Più indietro Emma Bastita, diciassettesima, a completare una giornata comunque positiva per le atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali.

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