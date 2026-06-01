Escursionista sviene lungo il sentiero: intervento in quota all’Argimonia

Un’escursionista ha perso conoscenza nella tarda mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, lungo il sentiero di cresta che conduce alla punta dell’Argimonia, nel territorio comunale di Valdilana. A dare l’allarme sono stati i compagni di gita, che hanno contattato il 112 dopo aver visto la donna accasciarsi durante il percorso.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Azienda Zero, partito dalla base di Borgosesia, insieme ai tecnici del Soccorso alpino di Biella. L’operazione si è svolta in una zona impervia, raggiungibile soltanto con mezzi specializzati.

Attivate anche le squadre di supporto

Le condizioni meteo giudicate non ideali hanno spinto la centrale operativa a predisporre un ulteriore supporto a terra. Sono quindi state allertate anche le squadre del Soccorso alpino delle stazioni di Valle Mosso e Valle Cervo, pronte a intervenire in caso di necessità.

I soccorritori hanno raggiunto rapidamente la donna, prestando le prime cure direttamente sul sentiero. Dopo essere stata stabilizzata, l’escursionista è stata recuperata a bordo dell’eliambulanza tramite verricello.

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Trasporto urgente all’ospedale di Pinderano

Conclusa la delicata fase di recupero, la paziente è stata trasferita all’ospedale di Ponderano per gli accertamenti e le cure del caso. L’intervento si è concluso nel giro di poco tempo grazie al coordinamento tra il personale sanitario e le squadre del Soccorso alpino.

Foto redazione

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