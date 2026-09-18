Migliaia di turisti hanno scelto Scopello nei mesi di luglio e agosto, facendo registrare presenze che in paese non si vedevano da anni. Alberghi, strutture ricettive, seconde case, ristoranti e bar hanno lavorato a pieno ritmo durante un’estate caratterizzata anche dalle temperature particolarmente elevate che hanno spinto molte persone a cercare refrigerio in montagna.

«Il caldo afoso che ha stretto in una morsa le città è stata sicuramente una delle motivazioni – commenta il sindaco Antonella De Regis – ma a questo si è aggiunto il fatto che abbiamo lavorato tutti per offrire iniziative accattivanti, un ambiente naturale ben curato, spirito di ospitalità e professionalità nell’accoglienza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti».

Alberghi pieni e boom degli affitti brevi

Nei due mesi centrali dell’estate a Scopello era praticamente tutto completo. Gli alberghi Rosetta e Cantuccio hanno registrato risultati particolarmente positivi, così come la Scopello Guest House. Bene anche ristoranti e bar, che hanno potuto contare su un continuo afflusso di villeggianti e visitatori durante tutto il periodo delle vacanze.

Molto utilizzate anche le seconde case, molte delle quali sono state messe a disposizione attraverso la formula degli affitti brevi. Questo sistema ha favorito un frequente ricambio delle presenze. «I turisti hanno scelto Scopello per trascorrere momenti sereni in montagna – sottolinea De Regis – e noi ci siamo impegnati per accoglierli nel modo migliore».

Dagli incendi alla carenza d’acqua, un’estate non semplice

Dietro ai risultati positivi non sono mancate le difficoltà. Il caldo anomalo, la carenza idrica e gli incendi che hanno interessato il territorio hanno rappresentato problemi significativi soprattutto per i residenti. L’amministrazione ha però cercato di evitare che queste criticità pesassero eccessivamente sull’esperienza di chi aveva scelto Scopello per le proprie vacanze.

«Ci siamo impegnati per non far percepire ai turisti le difficoltà che hanno vessato i residenti», ricorda il sindaco. A contribuire al successo della stagione è stato anche il calendario delle manifestazioni, dal teatro al torneo di tennis fino all’inaugurazione di piazza Gianoletti, che ha richiamato numerosi ospiti e offerto nuove occasioni di incontro e socializzazione.

Gli appuntamenti proseguiti anche a settembre

Con la conclusione dell’estate, Scopello non rinuncia agli eventi. Tra gli appuntamenti già organizzati c’è stato “Funghi e Valsesia”, mostra-conferenza dedicata ai tesori nascosti del suolo alpino, promossa da Unione montana, Pro loco di Scopello e Gruppo micologico biellese con il patrocinio del Comune e della Regione Piemonte.

Spazio anche allo sport con la tradizionale pedalata Busto-Scopello. Il prossimo appuntamento importante sarà invece la Fiera di San Michele, in programma domenica 27 settembre. L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di prolungare il più possibile la stagione e confermare Scopello come una destinazione capace di richiamare visitatori anche oltre i mesi estivi.

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