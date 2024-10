Famiglie in festa a Varallo per l’apertura dell’anno catechistico. LE FOTO

Famiglie in festa a Varallo per l’apertura dell’anno catechistico. Centinaia di bambini in Collegiata, poi il ritrovo all’oratorio.

Famiglie in festa a Varallo per l’apertura dell’anno catechistico

Con una grande festa ha preso il via il nuovo anno catechistico a Varallo. Domenica scorsa durante la messa delle 11 in Collegiata è avvenuto l’incontro con tutti i bambini del catechismo, ed è stato assegnato il mandato ai catechisti che li seguiranno nel loro cammino di fede.

E’ quindi seguito il pranzo comunitario all’oratorio di Sottoriva e un pomeriggio di giochi per tutti i bimbi presenti, mentre i genitori hanno avuto la possibilità di incontrare i catechisti delle varie classi.

Come proseguono gli incontri

Gli incontri si terranno al centro giovanile di Sottoriva tre giorni a settimana per le diverse classi: il mercoledì catechismo dalle 17 alle 18 per gli alunni di seconda elementare, dalle 17 alle 18 per le classi terze e anche per gli alunni di prima media (il gruppo con Elena). Per loro primo appuntamento mercoledì 16 ottobre. Il giovedì è la volta dei bambini di quarta elementare dalle 17 alle 18, e degli alunni di quinta dalle 17 alle 18. Primo incontro giovedì 17 ottobre.

Infine, nel pomeriggio del venerdì, dalle 15.30 alle 16.30, si ritroveranno i ragazzini di prima media: per loro primo incontro il 18 ottobre. Iscrizioni per tutte le classi questa settimana, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 17.30, alla segreteria dell’oratorio (richiesta un’offerta di 15 euro da versare all’iscrizione per le spese di gestione, i fratelli versano una sola quota, e pere tutti 5 euro per la tessera Acli).

E dal mese di novembre, sempre al centro giovanile, ricomincia il Grest invernale il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Per info rivolgersi a don Gabriele Tibaldi, responsabile dell’oratorio e delle attività giovanili della Parrocchia, al 338.2309777.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook