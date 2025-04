Follia sul Monte Rosa: aereo decolla passando tra gli alpinisti. VIDEO

Follia sul Monte Rosa: aereo decolla passando tra gli alpinisti. Momenti di paura al Colle Sesia immortalati da un filmato realizzato da Luca Calzone.

Follia sul Monte Rosa: aereo decolla passando tra gli alpinisti

Un minuto di delirio che poteva trasformarsi in tragedia. Nella tarda mattinata di ieri, sabato 26 aprile, un aereo da turismo è atterrato e poi ripartito dal Colle Sesia passando attraverso una fila di alpinisti diretti alla Capanna Margherita. L’incredibile fatto è ben testimoniato da un video realizzato da Luca Calzone, alpinista e creatore digitale di Novara, che ha postato tutto sul suo profilo Instagram.

Nel video si vede il piccolo velivolo che atterra sulla neve al Colle Sesia (un passo a 4290 metri della cresta orientale del Monte Rosa tra la punta Parrot e la punta Gnifetti). Il velivolo si posa sulla neve passando non lontano da una fila di alpinisti che procedono con le ciaspole. Dopo di che gira a sinistra, torna a dare gas al motore puntando in direzione delle persone allibite e prende velocità passando a pochissimi metri tra due gruppetti in marcia. Dopo di che decolla. Qui sotto il video.

«Sono testimone di una mancata tragedia»

Il commento di Luca Calzone non lascia spazio a dubbi: «Oggi sono stato testimone di una mancata tragedia. Era il giorno del Trofeo Mezzalama, migliaia gli scialpinisti saliti in quota: 2.100 passaggi alla funivia di Indren, dati dal personale di servizio. Spero che l’autorità svizzera competente sul volo possa intervenire».

E ancora: «Sono a disposizione delle autorità italiane, svizzere, Enac o degli organizzatori del Trofeo Mezzalama». L’aereo, riferisce l’Ansa, sarebbe poi atterrato nella zona di Ginevra.

