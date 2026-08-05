Gattina salvata in strada a Varallo: l’appello contro l’abbandono di animali

Due gattini recuperati in pochi giorni, un appello alla cittadinanza e un fenomeno che torna a ripetersi con l’arrivo delle ferie. È quanto sta accadendo a Varallo, dove Ferruccio Baravelli ha deciso di raccontare la propria esperienza attraverso una lettera aperta, richiamando l’attenzione sul problema dell’abbandono degli animali domestici.

«Con l’arrivo del mese di agosto si ripresenta puntuale, nella sua squallida disumanità, il rituale dell’abbandono degli animali domestici – scrive Baravelli, da sempre impegnato nel volontariato e nella vita associativa del territorio –. Una piaga che alimenta il randagismo e che trasforma nel giro di pochi minuti la vita di piccoli animali: dal calore di una casa accogliente, alla calura dell’asfalto e alla solitudine della strada».

Il salvataggio della gattina e il lieto epilogo

Il racconto entra nel vivo con quanto accaduto sabato 1 agosto, intorno alle 17.30, in località Pianebelle. «Ho raccolto in mezzo alla strada una gattina. La piccola era disorientata, abbandonata al suo destino con la probabile, cinica speranza che qualche auto di passaggio mettesse fine alle sue sofferenze. Per metterla in salvo ed evitare pericoli alle vetture in transito, è stato necessario fermare il traffico».

Grazie all’aiuto di una persona presente sul posto, la micia è stata recuperata e messa in sicurezza. La gatta presenta un problema a un occhio ed è stata visitata da un veterinario. In un primo momento Baravelli aveva lanciato un appello per trovare un’adozione.

Pochi giorni dopo è arrivata una svolta inattesa. «Ci avevano segnalato che una donna della zona aveva perso la propria gatta, e si sapeva che era cieca da un occhio. Quando gli abbiamo portato la micia ritrovata, si è potuto verificare che non era quella della signora. La quale però ha accettato di provare a tenerla con sé, visto che comunque ha altri due gatti». Un gesto di grande sensibilità che ha permesso alla gattina di trovare una sistemazione.

Un fenomeno che si ripete ogni estate

L’episodio, però, non rappresenta un caso isolato. «Nelle ultime settimane e la sera medesima, le segnalazioni di gatti di pochi mesi abbandonati nella zona di Varallo si sono moltiplicate. La dinamica è spesso la stessa: ci si procura un cucciolo per far felice un bambino o per leggerezza, per poi sbarazzarsene non appena si deve partire per le ferie. Un errore commesso a monte che non può trovare alcuna giustificazione».

Nella lettera Baravelli ricorda inoltre che l’abbandono degli animali costituisce un reato e invita i cittadini a collaborare. «Chiunque assista a una scena di abbandono o noti movimenti sospetti può effettuare un breve filmato o scattare qualche foto con il proprio smartphone, annotando la targa del veicolo. I dati raccolti possono essere inviati direttamente alla polizia locale o alle forze dell’ordine, anche garantendo l’anonimato». Un ringraziamento particolare viene rivolto anche alla polizia locale di Varallo, «molto collaborativa e sensibile, avviando l’iter per portare la gatta dal veterinario».

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L’appello: non voltarsi dall’altra parte

Accanto a chi abbandona gli animali, fortunatamente, ci sono anche persone che scelgono di intervenire e di dedicare tempo e risorse per salvarli. È proprio questo il messaggio che Ferruccio Baravelli vuole lasciare alla comunità: ciascuno può fare la propria parte, segnalando situazioni sospette o offrendo una casa a un animale in difficoltà.

Baravelli si è reso disponibile a favorire l’adozione dei due gattini recuperati e a raccogliere eventuali nuove segnalazioni di abbandono, impegnandosi a trasmetterle alle autorità competenti. Per informazioni, adozioni o segnalazioni è possibile contattarlo al numero 347.2262.302. Un piccolo gesto può fare la differenza e trasformare una storia di abbandono in una nuova possibilità di vita.

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