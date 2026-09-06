Il cielo prende fuoco a 4.554 metri: l’alba alla Capanna Margherita incanta il web

Un’alba spettacolare fotografata alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa, sta conquistando in queste ore i social. Le immagini, pubblicate sulla pagina Facebook Rifugi Monterosa, raccontano uno di quei momenti nei quali la montagna sembra cambiare completamente volto nel giro di pochi minuti.

Siamo a 4.554 metri di quota, nel rifugio più alto d’Europa. Davanti all’obiettivo il sole compare all’orizzonte e trasforma il cielo: il blu della notte lascia progressivamente spazio all’arancio e al rosso, mentre la luce comincia a raggiungere le montagne e i ghiacciai.

La Capanna Margherita davanti al sole

Particolarmente suggestiva è la fotografia che ritrae la Capanna Margherita ancora in ombra mentre il sole spunta alle sue spalle. La luce attraversa l’inquadratura come una grande stella, accendendo di rosso la neve e facendo risaltare il profilo scuro dell’edificio costruito sulla Punta Gnifetti.

È un contrasto che rende quasi irreale uno dei luoghi simbolo del Monte Rosa: da una parte il rifugio e la neve, ancora immersi nei colori freddi dell’alta quota; dall’altra una fascia di cielo infuocata che annuncia l’arrivo del giorno.

Un mare di montagne fino all’orizzonte

Un’altra immagine allarga invece lo sguardo. Dalla terrazza della Capanna Margherita la vista corre sopra una successione apparentemente infinita di cime. Le montagne diventano progressivamente più scure e sfumate con la distanza, fino a confondersi con l’orizzonte.

Sono proprio questi colori ad aver attirato l’attenzione degli utenti dopo la pubblicazione delle fotografie sulla pagina Rifugi Monterosa. Un panorama difficile da osservare nella vita quotidiana, perché fotografato da un punto che si trova ben al di sopra della maggior parte delle cime circostanti.

Immagini diventate virali

La Capanna Margherita regala così un’altra cartolina straordinaria del Monte Rosa. Questa volta non servono imprese alpinistiche o record per far parlare della montagna: bastano pochi minuti di luce, un cielo eccezionale e due fotografie capaci di portare sui social lo spettacolo di un’alba vissuta sul tetto d’Europa. Immagini che stanno conquistando centinaia di like e decine di condivisioni.

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