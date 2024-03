Il Comune di Scopello saluta dipendente morta a soli 30 anni. «Lasci un ricordo bellissimo in chi ti ha conosciuta e questo è molto bello per la tua famiglia e per chi ti ha voluto bene».

Il Comune di Scopello saluta dipendente morta a soli 30 anni

Francesca viveva a Campertogno ed era dipendente del Comune di Scopello. L’altra settimana è stata trovata senza vita: aveva solo 30 anni. Un episodio che ha colpito tutta l’alta valle, in lutto per la giovane. Un lutto che sconvolge la famiglia e l’intera comunità che si è stretta attorno ai familiari.

La comunità è chiusa nel silenzio per rispetto anche della famiglia. La 30enne era molto conosciuta, si era laureata con il massimo dei voti qualche anno fa, ed era stata brava a finire l’università nonostante stesse già lavorando. La sua tesi era dedicata alla Valsesia e alla narrativa, ed era stata poi conservata anche in biblioteca proprio perché era un lavoro di ricerca dedicato alla zona.

Il saluto del Comune di Scopello

Ora anche l’amministrazione comunale di Scopello, tramite la sua pagina Fecebook ufficiale, ha voluto salutare e ringraziare la sua dipendente con un breve e toccante messaggio.

«Conoscerti e volerti bene è stato facile, la disponibilità, la gentilezza, la dolcezza e il tuo sorriso erano una gioia quando si entrava in municipio. Abbiamo avuto poco tempo per stare insieme ma è bastato per apprezzarti e capire la bella persona che sei. Lasci un ricordo bellissimo in chi ti ha conosciuta e questo è molto bello per la tua famiglia e per chi ti ha voluto bene. Grazie Francesca…»

