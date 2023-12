Immacolata con maltempo, Varallo concentra le iniziative sabato e domenica. Per evitare problemi con la neve, il Comune modifica il programma.

«Le previsioni del tempo “così così” per domani 8 dicembre non permettono la realizzazione dei programmati “Mercatini di Natale” e delle altre iniziative». Il Comune di Varallo non vuole correre il rischio di far allestire le bancarelle per poi dover annullare tutto a causa della nevicata che domani potrebbe arrivare anche a basse quote.

Così ha modificato il programma del fine settimana, dove restano in programma numerose iniziative dedicate alle festevità natalizie. Solo che saranno concentrate tra sabato e domenica.

Il programma di sabato

Sabato 9 dicembre all’interno del parco di Villa Durio dalle 15 alle 17 si terra l’evento dal titolo “Il parco di Babbo Natale” con giochi e animazioni per tutti i bambini.

Altro evento sarà con la “Viola passeggiata dei Babbi Natale”, manifestazione che prevede una camminata di tre chilometri per le vie del centro cittadino con partenza fissata alle 14,30 in piazza Vittorio. Ai partecipanti adulti verrà consegnato un cappellino natalizio, ai più piccoli un vestito di Babbo Natale da indossare durante la camminata (fino ad esaurimento scorte) e l’iscrizione sarà sul posto ad offerta libera. Per info: Orazio (349.7167.475) e Franca (340.4010.802).

L’obiettivo è riempire di Babbi Natale il centro della città del Sacro Monte per renderla ancora più viva. Un “format” già provato nelle grandi città che ha avuto sempre un grande seguito e partecipazione. E così anche a Varallo si potrà correre in compagnia, non è una prova agonistica, l’obiettivo è proprio quello di divertirsi insieme.

Da ricordare infine che sarà possibile trascorrere qualche ora di divertimento sulla pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Vittorio Veneto. Gli orari prevedono l’apertura dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 23.

Gli eventi di domenica

Il ponte dell’Immacolata a Varallo si chiude in bellezza domenica 10 dicembre con tanti appuntamenti. Nel centro storico in collaborazione con la Gelateria Frigidarium sarà preparato il “Dolce di Natale”: cento metri di tronchetto natalizio tutto da gustare con distribuzione gratuita dalle 16.30. Nel centro storico saranno allestiti i mercatini di Natrale.

Sempre al pomeriggio ma alle 15 nel parco di Villa Durio nel Parco d Babbo Natale sarà proposto uno spettacolo di danza e animazione e baby dance in compagnia di Marta in the Wonderland e “Volere danzare”. Prevista la caccia al Grinch. E’ un personaggio immaginario creato dallo scrittore e fumettista statunitense Dr. Seuss, meglio conosciuto come il personaggio principale di un omonimo libro per bambini del 1957. Il suo scopo principale è quello di rubare la festività e le celebrazioni del Natale alla cittadina di Chinonso (Whoville nella versione originale inglese).

Al Palazzo dei Musei invece alle 17.30 sarà proposto il “Christmas Jazz Party” con Rosario Giuliani e Mag Saxophone Quartet. Protagonisti Rosario Giuliani sax contralto, Stefano Peggi sax soprano, Luis Lanzarini sax contralto, Alex Sebastianutto sax tenore, Valentino Funaro sax baritono, Mario Gorvini arrangiamenti. Musiche di D’Ariezzo, Di Gortona, Gabrielli, Monteverdi, Vivaldi, Rossini e Donizetti.

Per tutto il pomeriggio di domenica 10 dicembre dalle 15 alle 17 ci sarà “The Christmas Carols”: canti natalizi itineranti con i bambini del coro San Luigi.