In vendita l’ex convento dei frati a Varallo: potrebbe diventare un albergo. Il complesso è sul mercato a un prezzo base di 230mila euro.

In vendita l’ex convento dei frati a Varallo

E’ in vendita l’ex convento dei frati a Varallo. Dopo secoli, l’edificio annesso alla chiesa di Sant’Antonio a Varallo Vecchio (la zona più antica della città collegata alla parte più nuova da ponte Antonini sul torrente Mastallone), potrebbe cambiare destinazione d’uso e passando in mano a privati diventare un albergo o una struttura residenziale.

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso l’immobile appartiene alla Congregazione dei padri dottrinari, prima fu convento francescano. Lì, in quel grande edificio che nel tempo fu adibito in parte a convitto – si parla di 1314 metri quadrati, 30 camere – generazioni di giovani, nella maggior parte dei casi provenienti da zone al di fuori della Valsesia, hanno soggiornato durante l’anno per frequentare le scuole superiori presenti in città, in primis l’istituto alberghiero.

LEGGI ANCHE: Villa Moroni di Coggiola torna in vendita: sfumato il progetto del centro per l’autismo

Sul mercato a 230mila euro

Ora l’intero edificio, arricchito da un grazioso giardino, è sul mercato immobiliare al prezzo di 230mila euro. «L’immobile si sviluppa su tre livelli – si legge sul sito della agenzia immobiliare Botto di Borgosesia che cura la vendita – composti da: piano terra con grande corridoio, studio, 2 depositi, un bagno, una sala ricreazione, 2 mense e una cucina; primo piano con grande corridoio, 2 depositi, 2 bagni e 17 stanze; secondo piano con grande corridoio, un deposito, una sala ricreazione, un bagno e 13 stanze».

La nuova destinazione d’uso potrebbe essere ricettiva o residenziale: «Questa elegante ed imponente proprietà – aggiunge infatti l’agenzia immobiliare – è ricca di potenziale e risulta perfetta per chi vuole investire in un’attività ricettiva, come un albergo con ristorante, o degli alloggi da affittare a breve termine, ecc…

Sede storica della Scuola di Disegno e casa per pittori, architetti e scultori, Varallo è l’emblema del valore artistico-culturale della Valsesia – puntualizza l’agenzia -. Basta passeggiare tra le contrade medievali per ammirare antiche botteghe, ville ottocentesche e palazzi in stile rinascimentale e barocco. Un preludio alla grandiosità artistica del luogo che, dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie con la parete affrescata da Gaudenzio Ferrari, giunge ai capolavori del celebre Tanzio da Varallo, esposti alla Pinacoteca. Culmina nel celebre complesso monumentale del Sacro Monte, dal 2003 patrimonio dell’Unesco».