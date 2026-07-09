Incendi in alta Valsesia, piovono pietre sulla strada provinciale

L’emergenza incendi in alta Valsesia continua a condizionare la viabilità. Oggi, giovedì 9 luglio, la Provincia di Vercelli ha disposto lavori urgenti lungo la Sp 9, in località Giavinali, dove il versante continua a riversare massi sulla carreggiata. Contemporaneamente resta chiuso il tratto tra Piano delle Fate e Cravagliana per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza sul fronte dell’incendio.

Massi sulla provinciale, scattano i lavori

Dopo il sopralluogo effettuato dai geologi, è emerso che la strada non può essere riaperta nelle condizioni attuali. La caduta di pietre dalla parete rocciosa rappresenta infatti un rischio concreto per chi transita nella zona.

Per accelerare il ritorno alla normalità, la Provincia ha avviato un intervento straordinario che prevede l’allargamento del piano viabile e l’installazione di una nuova mantovana protettiva su barriere New Jersey. L’obiettivo è aumentare la distanza dalla parete e consentire una riapertura in sicurezza già nel tardo pomeriggio.

Strada chiusa tra Piano delle Fate e Cravagliana

L’emergenza riguarda anche la Sp che collega Piano delle Fate a Cravagliana. L’avvicinarsi delle fiamme alla carreggiata ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto per permettere i movimenti degli operatori: al Piano delle Fate è infatti stato allestito un posto di comando avanzato.

Il posto di comando avanzato coordina gli interventi. L’attività coinvolge vigili del fuoco, squadre Aib, Dos e carabinieri forestali, in costante collegamento con la sala operativa regionale che segue i numerosi incendi presenti in Piemonte.

Quattro fronti ancora attivi

Il rogo continua a interessare diverse aree dell’alta Valsesia, tra Boccioleto, Varallo, Cravagliana e Cervatto, dove le fiamme hanno raggiunto la zona della Madonna del Balmone, ai margini del Parco Naturale Alta Valsesia. In pratica, i “soliti” quattro roghi che però si poi articolati su vari fronti, rendendo molto difficili le operazioni.

Le operazioni proseguono senza sosta grazie al lavoro delle squadre a terra e dei mezzi aerei, con Canadair ed elicotteri impegnati nei lanci d’acqua. Le autorità invitano la popolazione a rispettare le limitazioni alla circolazione e a evitare qualsiasi comportamento che possa ostacolare il lavoro dei soccorritori. Oggi in Piemonte è entrato in servizio anche un elicottero Erikson.

Foto di copertina Gianni Carlone

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