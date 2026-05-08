Kayak sul Sesia, arriva il “Level Six Boss”: attesi appassionati da tutto il mondo. Appuntamento domani nel tratto fra Scopa e Balmuccia.

Kayak sul Sesia, arriva il “Level Six Boss”: attesi appassionati da tutto il mondo

La Valsesia si prepara ad accogliere centinaia di appassionati di kayak e sport fluviali per il “Level Six Boss CF Valsesia”, evento internazionale in programma domani, sabato 9 maggio, lungo il tratto del fiume Sesia compreso tra Scopa e Balmuccia. Una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la comunità mondiale dei canoisti e che porterà sul territorio sportivi provenienti anche dall’estero.

L’iniziativa è stata promossa attraverso canali specializzati del settore ma anche dalla stampa generalista, contribuendo ad aumentare l’interesse verso uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle rapide e del kayak estremo.

Evento che attira turisti

Soddisfazione viene espressa dall’assessore al Turismo e vicepresidente dell’Unione Montana Valsesia, Alberto Daffara, che sottolinea il valore sportivo ma anche turistico dell’evento. «Si tratta di un’iniziativa che porterà in Valsesia moltissimi canoisti appassionati di sport fluviali, consapevoli del rispetto dovuto al fiume e alla natura – spiega – una tipologia di turisti che ama molto il nostro territorio, ancora in grado di offrire spazi di straordinario valore ambientale e che noi accogliamo con grande favore».

Per tutto il fine settimana saranno presenti stand ufficiali dedicati al mondo del kayak, con la possibilità di conoscere e provare le novità del settore. Non mancheranno inoltre momenti dedicati all’enogastronomia locale, con piatti della tradizione italiana particolarmente apprezzati anche dai visitatori stranieri.

Opportunità per le strutture ricettive

L’evento rappresenta anche un’opportunità importante per le strutture ricettive della valle, pronte ad accogliere i numerosi partecipanti attesi. «Auguriamo la migliore riuscita della manifestazione – aggiunge Daffara – soprattutto dal punto di vista della sicurezza, certi che gli sportivi sapranno apprezzare il nostro fiume, rispettarlo e divertirsi».

Anche il presidente dell’Unione montana, Francesco Pietrasanta, evidenzia le potenzialità promozionali dell’iniziativa: «Un appuntamento di questo genere è una grande occasione per far conoscere la Valsesia all’estero, a giovani, turisti e investitori, mostrando un territorio dove la qualità della vita è elevata, i ritmi sono a misura d’uomo e l’ambiente naturale può essere vissuto tutto l’anno».

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