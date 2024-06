La Capanna Margherita come un castello di ghiaccio: e le foto diventano virali. Il rifugio più alto d’Europa si prepara per la riapertura estiva.

Immagini di una bellezza che lascia senza fiato. Sono state realizzate da @eriavond e sono state postate in questi giorni sulla pagina Facebook di Rifugi Monterosa. Si vede la Capanna Margherita completamente avvolta in uno strato di ghiaccio, come se fosse stata costruita con questo materiale. Un fenomeno non certo raro, vedere ghiaccio sul rifugio più alto d’Europa: ma così così coperto in ogni sua parte esterna non è davvero spettacolo che si veda tutti i giorni. Qui sotto alcune delle immagini pubblicate dai gestori.

Si lavora per la riapertura

I commenti sono tutti entusiasti: «Una meraviglia… Sono salita piu’ volte sempre con grande emozione. Ma vederla ammantata di neve è impareggiabile, una visione fiabesca!» scrive una utente in un commento. «Foto fantastiche, non amo la montagna ma queste immagini la fanno desiderare» aggiunge un’altra.

Intanto i gestori si stanno preparando per la stagione estiva. «Questa mattina – scirvono sotto le immagini mozzafiato – la Capanna ci ha salutati così, dopo i giorni di brutto tempo finalmente siamo riusciti a salire, a breve apriremo. È sempre un’emozione unica quassù». Ovviamente la speranza di tutti è che il meteo migliori e inizi un’estate che sia davvero degna di questo nome.

