La Valsesia premia il re del ghiaccio Ivan Carmellino

Il “re del ghiaccio” è stato premiato premiato a Scopa. Il Comune e l’Unione montana Valsesia hanno voluto rendere omaggio a Ivan Carmellino per il suo primo titolo tricolore in carriera nei rally. Il pilota valsesiano, insieme al navigatore Massimo Minazzi, ha infatti conquistato a novembre la Coppa Italia Rally Aci Sport 2025 a Messina.

Questo titolo va ad aggiungersi ad una bacheca già ricca dei dieci tricolori conquistati nel Campionato Italiano neve-ghiaccio.

Un targa per il merito sportivo

Una sorpresa organizzata dalla comunità di Scopa insieme al sindaco Marco Deblasi e al suo gruppo. E’ stata consegnata una targa al merito. «Complimenti e grazie per portare in alto il nome di Scopa e della Valsesia», scrive il presidente dell’Unione montana Valsesia Francesco Pietrasanta.

Ivan Carmellino aveva firmato un successo che lo ha proiettato tra i protagonisti assoluti del rally nazionale. Come accennato, aveva appunto trionfato in Sicilia nel 22mo Rally del Tirreno-Messina, conquistando per la prima volta in carriera la Coppa Italia, al volante della Skoda Fabia RS Rally2 preparata da Roger Tuning e gommata Pirelli per la scuderia Easi.

