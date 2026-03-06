La Lancia Stratos torna in Val Mastallone con Davide Cironi. VIDEO

La Lancia Stratos torna in Val Mastallone con Davide Cironi. Disponibile su YouTube un filmato dedicato allo storico marchio.

Le curve della Val Mastallone e i paesaggi della Valsesia tornano protagonisti grazie a un nuovo video dedicato alla leggendaria Lancia Stratos. Dopo la messa in onda televisiva dello scorso anno sul canale Motor Trend, da ieri, giovedì 5 marzo, è infatti disponibile su YouTube una nuova pubblicazione legata alla puntata di “Le Regine” realizzata dal giornalista automobilistico Davide Cironi.

Le riprese sono state effettuate in Val Mastallone, lungo la suggestiva Strada Provinciale 9 “Vincenzo Lancia”, che collega Varallo a Fobello, paese natale del fondatore della celebre casa automobilistica, Vincenzo Lancia. Un percorso ricco di tornanti e scorci panoramici che esaltano le linee e le prestazioni di una delle vetture più iconiche della storia dei rally.

L’appoggio del parco Alta Valsesia

«Un progetto – commenta il presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia, Carlo Stragiotti – a cui pensavo già nel 2021. Davide è stato ospite della nostra valle nella primavera dell’anno successivo con il secondo “Drive Mob”, un flash mob automobilistico da lui ideato che portò tra Vercelli, Balocco e Varallo decine di auto d’epoca provenienti da tutta Italia. Questa collaborazione rappresenta il seguito ideale perché unisce la passione per i motori alla storia valsesiana e alla promozione turistica del territorio».

Un ulteriore omaggio alla storia dell’automobilismo è stato realizzato anche a Villa Lancia, a Fobello, luogo simbolo per la famiglia Lancia. Qui la Stratos è stata protagonista di interviste e di un esclusivo servizio fotografico e video inserito nella puntata.

“Auto che promuovono il territorio”

«Grazie a questo lavoro di squadra – conclude Stragiotti – siamo riusciti a promuovere la bellezza del nostro territorio attraverso un racconto autentico che unisce natura, paesaggi e passione per i motori. La diffusione televisiva e la nuova pubblicazione online potranno offrire alla Val Mastallone una visibilità senza precedenti e generare ricadute positive per gli operatori economici della valle».

