Nel libro di Lella Beretta la Alagna che vive e che lavora. Centinaia di pagine alla scoperta dell’edicolante, del medico e di tanti artigiani residenti.

Nel libro di Lella Beretta la Alagna che vive e che lavora

È diventato un libro il progetto fotografico e narrativo “Alagna Working People” della vercellese Lella Beretta, pubblicato da Gallo Artigrafiche Vercelli. Un lavoro nato dallo sguardo attento e affettuoso di un’autrice che frequenta Alagna da decenni e che, nell’agosto 2024, ha scelto di osservare il paese e i suoi abitanti con una prospettiva nuova, restituendo attenzione e riconoscenza a una comunità che l’ha sempre fatta sentire “di casa”.

Dopo una prima diffusione online, il progetto è stato raccolto in un volume di 230 pagine che racchiude 61 storie e 230 fotografie. Un racconto corale fatto di volti, gesti quotidiani e mestieri, che mette al centro le persone che animano il paese e ne custodiscono l’identità.

I volti dei paesi

Non solo immagini, ma anche parole semplici e autentiche accompagnano gli scatti, dando voce a chi vive e lavora ad Alagna: dal farmacista al parroco, dal medico al ristoratore, fino all’edicolante. Un mosaico di esperienze che racconta l’operosità di una comunità unita da fatica, impegno, passione e amore per il proprio lavoro.

La finalità sociale della pubblicazione

Il libro ha anche una forte finalità solidale. «Tutto il ricavato verrà destinato all’acquisto di una nuova ambulanza che possa servire Alagna e la Valsesia», ha spiegato l’autrice. A sostegno dell’iniziativa, il Soccorso alta Valsesia, tramite Fondazione Valsesia, ha avviato una raccolta fondi.

Dopo aver immortalato ogni angolo del paese, Lella Beretta ha scelto dunque di puntare l’obiettivo sulle persone, trasformando “Alagna Working People” in un viaggio nella quotidianità di chi, ogni giorno, contribuisce a rendere vivo e autentico il cuore di Alagna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook