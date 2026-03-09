Lutto a Varallo per Antonio Petruzzi, brigadiere dei carabinieri in congedo. L’uomo aveva 72 anni e faceva parte dell’associazione “Arturo Vescia”.

Lutto a Varallo Sesia per la scomparsa di Antonio Petruzzi, brigadiere dei carabinieri in congedo, mancato improvvisamente all’età di 72 anni. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto durante la sua lunga carriera dedicata anche al servizio nell’Arma.

A darne l’annuncio, nei giorni scorsi, sono la moglie Marcella, i figli Giuseppe con Chiara e Valentina con Stefano, i fratelli Domenico e Aldo, la suocera Rosa, insieme a cognati, nipoti, cugini e a tutti i parenti. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo nella Collegiata di San Gaudenzio. Dopo le esequie la salma è poi stata accompagnata al cimitero cittadino con corteo di auto, e lì infine deposta. Ma già martedì sera, in occasione della recita del rosario nella chiesa di Sant’Antonio dei Padri Dottrinari, molti varallesi avevano avuto modo di stringersi intorno ai familiari.

L’attività nell’associazione del congedati

Antonio Petruzzi era da tempo nel gruppo di Varallo dell’Associazione carabinieri in congedo. Come è noto, il sodalizio varallese è dedicato ad Arturo Vescia, uno dei carabinieri assassinati nel febbraio del 1942 durante un’operazione di servizio.

Petruzzi era nel direttivo del gruppo, che infatti ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia espondendo un proprio annuncio funebre di partecipazione.

