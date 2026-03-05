Lutto a Varallo per Ivan, morto improvvisamente a soli 53 anni. La famiglia è di origine ucraina, l’addio al cimitero cittadino con preghiera greco-cattolica.

Lutto a Varallo per Ivan, morto improvvisamente a soli 53 anni

Lutto nella comunità di Varallo, e soprattutto tra le persone di origine ucraina, per la scomparsa di Ivan Ivanyuk, morto nella giornata di sabato 28 febbraio all’età di 54 anni. L’uomo, appartenente a una famiglia di origine ucraina residente in zona, è venuto a mancare improvvisamente lasciando nel dolore parenti e amici.

A darne il triste annuncio sono la madre Ganna, il figlio Mykola e le sorelle Bogdana e Olga con le rispettive famiglie, che in questi giorni hanno ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza.

Il rosario in Santa Maria delle Grazie

La comunità si è raccolta in preghiera in occasione delle esequie celebrate nei giorni scorsi. Il rosario è stato recitato domenica 1 marzo nella chiesa della chiesa di Santa Maria delle Grazie, mentre l’ultimo saluto si è svolto nel pomeriggio di lunedì 2 marzo al cimitero cittadino, dove familiari, amici e conoscenti hanno potuto rendere omaggio al 54enne. La preghiera è stata officiata secondo la formula greco-cattolica.

Un momento di raccoglimento e partecipazione che ha testimoniato la vicinanza della comunità alla famiglia Ivanyuk in un momento di grande dolore. I parenti hanno voluto ringraziare anticipatamente tutti coloro che hanno preso parte alle cerimonie o che si sono uniti nel ricordo e nella preghiera per Ivan.

