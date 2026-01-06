Malore in una casa isolata ad Alagna: il soccorso arriva dai finanzieri. Gli operatori hanno trasportato un trentenne in barella attraverso i viottoli di Pedemonte.

Malore in una casa isolata ad Alagna: il soccorso arriva dai finanzieri

Una serata come tante, ad Alagna, si è trasformata all’improvviso in un’emergenza. In frazione Pedemonte, a oltre 1.200 metri di quota, un uomo di trent’anni è stato colto da un malore improvviso all’interno della propria abitazione, situata in una zona particolarmente isolata e difficile da raggiungere.

A dare l’allarme è stata la fidanzata, che, visibilmente scossa, ha contattato il numero unico di emergenza 112. La giovane è riuscita a fornire agli operatori le indicazioni indispensabili per localizzare l’abitazione e attivare i soccorsi nel minor tempo possibile.

Bisognava andare a piedi

Le operazioni di intervento si sono però rivelate complesse fin dai primi istanti. La strada che conduce alla casa è infatti stretta e impervia, tale da impedire l’accesso ai mezzi di soccorso tradizionali. Per questo motivo è stato necessario l’intervento dei militari della Guardia di Finanza di Alagna, gli unici dotati dell’attrezzatura e dell’esperienza necessarie per affrontare quel tipo di recupero in ambiente montano.

I finanzieri hanno raggiunto l’abitazione a piedi, hanno prestato le prime cure e hanno poi sistemato l’uomo su una barella, imbragandolo in sicurezza. Il trasporto è avvenuto lentamente, lungo il percorso più sicuro, fino a un punto accessibile dove un’ambulanza con l’équipe sanitaria era già pronta a prendere in carico il paziente. Una volta a bordo del mezzo di emergenza, è scattata la corsa verso l’ospedale di Borgosesia.

