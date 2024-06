Meteo pessimo: rinviata a domani la Monte Rosa SkyMarathon. Troppo rischioso correre in montagna con pioggia e neve.

Meteo pessimo: rinviata a domani la Monte Rosa SkyMarathon

A causa delle condizioni meteo avverse, la Monte Rosa SkyMarathon è spostata a domenica 16 giugno. Questo l’annuncio apparso già ieri sulla pagina Facebook ufficiale della gara più alta d’Europa, che prevede la salita e discesa a coppie da Alagna alla Capanna Margherita. In effetti la situazione appare proibitiva, con pioggia in valle e neve nelle zone più alte. Correre in queste condizioni sarebbe un rischio troppo grande

Confermata invece per oggi la AMA VK2

Il doppio Vertical Kilometer AMA VK2 che sale sino a 3260 metri di altitudine si svolgerà invece come previsto nella giornata di oggi, sabato 15 giugno.

Alla SkyMarathon sono previste duecento coppie con quindi quattrocento concorrenti in totale, provenienti da 27 Paesi di tutto il mondo. Lo scorso anno Tadei Pivk e William Boffelli stabilirono il nuovo record completando il percorso in 4 ore 29 minuti e 20 secondi. Quest’anno si correrà in uno scenario molto diverso, rispetto al passato: le recenti abbondanti nevicate garantiranno l’emozione di gareggiare nello scenario più spettacolare possibile. Meteo permettendo, ovviamente.

