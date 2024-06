Un sabato di pioggia, una domenica più soleggiata. Il tempo continua ad alternare rovesci e squarci di cielo sereno, l’estate “vera” non si vede ancora.

Manca una settimana all’inizio dell’estate ma il meteo non prospetta ancora nulla di estivo. Anzi. Per la giornata di oggi, sabato 15 giugno, la situazione prvista dal Nimbus Piemonte è questa: «Tra notte e mattinata piogge e rovesci in transito con locali temporali tra Valle d’Aosta, Biellese, Sesia, Verbano e alto Novarese. In mattinata piovaschi e locali rovesci in transito. Nel pomeriggio passaggio di qualche rovescio o temporali tra Cuneese, Torinese, bassa Valle d’Aosta, Vercellese, nord Astigiano e più estesi tra Biellese, Sesia, Verbano e alto Novarese, dove saranno più probabili nubifragi e grandinate. Quota neve a 2800-2900 metri».

Insomma, una giornataccia, dal punto di vista del meteo. Tra l’altro, ad Alagna è prevista la Monterosa SkyMarathon, la gara a coppie più alta d’Europa con salita e discesa dalla Capanna Margherita.

Domani un po’ meglio

Per la giornata di domani la situazione dovrebbe migliorare. Ancora Nimbus Piemonte: «Al mattino belle schiarite lungo le valli cuneesi, torinesi, Valle d’Aosta, iniziali annuvolamenti tra pianure e colline e nord Piemonte, con tendenza a schiarite». Ma non illudiamoci troppo: «Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali sui rilievi tra Sesia e Ossola, in locale estensione al Lago Maggiore».

Una situazione che potrebbe ripetersi anche nella giornata di lunedì, che si prospetta comunque un po’ più serena. Temperature sempre al di sotto della media.

