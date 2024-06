Quest’anno la Monterosa SkyMaraton si corre tra la neve. Torna la gara più alta d’Europa: 35 chilometri complessivi con circa 7mila metri tra salita e discesa.

Torna la gara più alta d’Europa: la Monterosa SkyMarathon è in programma domani, sabato 15 giugno. Un evento che dal 1992 simboleggia l’essenza dello skyrunning, raggiungendo il rifugio più alto d’Europa a 4.554 metri di altitudine con una distanza di 35 chilometri e 7mila metri circa tra salita e discesa.

Come sempre, si tratterà di una corsa in cui si garaggia in coppia: previste circa duecento coppie con quindi quattrocento concorrenti in totale, provenienti da 27 Paesi di tutto il mondo. Lo scorso anno Tadei Pivk e William Boffelli stabilirono il nuovo record completando il percorso in 4 ore 29 minuti e 20 secondi.

Quest’anno si correrà in uno scenario molto diverso, rispetto al passato: le recenti abbondanti nevicate garantiranno l’emozione di gareggiare nello scenario più spettacolare possibile. Pronta anche Monterosa 2000, la società che gestisce gli impianti di risalita: «Attendiamo con ansia questo importante evento simbolo della comunità alagnese – commenta il direttore Andrea Colla -. Quest’anno la gara sarà caratterizzata da un terreno di gara corposamente innevato: auguriamo quindi a tutti partecipanti una fantastica giornata di sport e di amicizia».

Gli eventi del weekend

Il programma del fine settimana si apre con le due gare principali di sabato 15 giugno, la Monterosa SkyMarathon e l’AMA VK2, il tosto doppio Vertical Kilometer, mentre domenica 16 giugno è la volta della Monte Rosa Vertical, un classico Vertical Kilometer introdotto lo scorso anno. In pratica, si tratta di salire da Alagna alla Bocchetta delle Pisse a 2396 metri: un totale di 5,32 chilometri per 1150 metri di dislivello.

Il comitato organizzatore, AMA Asd, è lieto di poter contare ancora una volta sui propri partner istituzionali: Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni di Alagna Valsesia e Gressoney la Trinité e Consorzio Turistico Walser Monte Rosa Valsesia. Gli eventi contano anche il Certificato ISO per la gestione sostenibile degli eventi sportivi di skyrunning assegnato lo scorso anno. Gli standard di gestione ambientale sono progettati per contribuire a ridurre l’impatto ambientale, ridurre i rifiuti ed essere più sostenibili.

Prezioso supporto da parte di importanti aziende e i partner istituzionali, insieme alla partecipazione di centinaia di corridori provenienti da 25 Paesi, assicureranno un altro evento iconico per la corsa più alta d’Europa.

