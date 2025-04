Butta mozzicone acceso e brucia 2mila metri quadrati di terreno a Caprile. Intervento dei vigili del fuoco per un incendio, per fortuna solo di sterpaglie.

Butta mozzicone acceso e brucia 2mila metri quadrati di terreno a Caprile

Probabilmente è tutta colpa di una leggerezza, unmozzicone di sigaretta buttato ancora acceso in mezzo all’erba a lato strada. Intervento martedì pomeriggio dei vigili del fuoco di Ponzone e Biella per un incendio sterpaglie: ad andare a fuoco sono state circa 2mila metri di terreno lato strada a Caprile, in Valsessera.

Per fortuna l’allarme è partito in tempo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Come detto, quasi 2mila metri di terreno, a lato della strada, sono stati interessati dalle fiamme, domate in due ore di intervento dai vigili del fuoco di Biella e Ponzone. Sul posto sono intervenuti anche i volontari Aib che hanno collaborato con i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per le indagini del caso.

C’è la mano di qualche incosciente

Dietro l’incendio c’è sicuramente la mano dell’uomo: probabilmente le fiamme sono state causate anche dalla disattenzione di qualcuno che passando ha lasciato un mozzicone di sigaretta. E il tempo caldo con l’erba ormai secca e il vento hanno dato il via alle fiamme. Ma si tratta comunque soltanto di una ipotesi. La segnalazione tempestiva ha comunque permesso ai soccorritori di intervenire in tempi rapidi e quindi evitare che la situazione peggiorasse.

Foto d’archivio

