Mini-Alpàa: il mondo dei bambini conquista la 50ma edizione della festa di Varallo

L’Alpàa guarda anche ai più piccoli. Dal 10 al 19 luglio, nel cortile di Palazzo dei Musei a Varallo, debutta infatti la Mini-Alpàa, una nuova area interamente dedicata ai bambini che arricchisce il programma della 50ma edizione della manifestazione. Il progetto nasce dalla collaborazione con diverse realtà del territorio e propone laboratori, attività creative, giochi, letture animate e servizi dedicati alle famiglie, confermando la volontà degli organizzatori di rendere la festa sempre più inclusiva e capace di coinvolgere ogni fascia d’età.

Uno spazio pensato per le famiglie

La Mini-Alpàa rappresenta una delle principali novità dell’edizione del cinquantenario. Mentre il centro storico di Varallo sarà animato da concerti, mostre, artigianato ed enogastronomia, il cortile di Palazzo dei Musei diventerà un luogo dove bambini e genitori potranno trascorrere alcune ore tra divertimento, creatività e momenti educativi.

L’obiettivo è offrire un’esperienza completa, facendo dell’Alpàa non solo un grande festival musicale ma anche una manifestazione capace di coinvolgere le famiglie durante tutta la giornata. Un’attenzione particolare che valorizza ulteriormente un evento diventato negli anni uno dei simboli dell’estate valsesiana.

Laboratori, spettacoli e tanta fantasia

Il calendario propone iniziative distribuite nell’arco dei dieci giorni della manifestazione. Tra gli appuntamenti più attesi figurano i laboratori creativi di Le Petit Atelier di Laura, dedicati al ricamo e alle attività manuali, con percorsi differenziati in base all’età e prenotazione obbligatoria.

Non mancheranno i laboratori esperienziali organizzati da L’Alpigiana Casa editrice, che accompagneranno i bambini alla scoperta delle leggende e delle tradizioni della Valsesia attraverso letture animate, giochi e attività creative. A completare il programma ci sarà il truccabimbi di Marta in Wonderland, in programma nelle domeniche 12 e 19 luglio, pronto a trasformare i più piccoli in principesse, supereroi e personaggi fantastici.

Tra le iniziative previste ci saranno

laboratori di ricamo e creatività;

letture animate dedicate alle leggende valsesiane;

truccabimbi con Marta in Wonderland;

attività manuali e giochi educativi;

baby parking con servizio di custodia.

Baby parking e divertimento per tutta la giornata

Uno dei servizi più interessanti sarà il Tere’s House, baby parking aperto tutti i giorni della manifestazione. I bambini fino a tre anni potranno accedere accompagnati dai genitori, mentre dai tre anni in su sarà possibile usufruire anche del servizio di custodia, consentendo agli adulti di visitare con maggiore tranquillità gli stand o assistere agli spettacoli.

«Abbiamo voluto creare un luogo dove anche i più piccoli possano vivere l’Alpàa da protagonisti», è la filosofia che emerge dall’iniziativa, nata per rendere ancora più familiare il grande evento varallese. In occasione della 50ma edizione, la Mini-Alpàa amplia così ulteriormente l’offerta della manifestazione, dimostrando come musica, cultura, tradizioni e divertimento possano convivere in un unico grande appuntamento capace di coinvolgere davvero tutte le generazioni.

Foto di Carlo Pozzoni

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