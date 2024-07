Momenti di paura per un uomo ferito nel torrente Sermenza. Fondamentale la collaborazione tra vigili del fuoco ed elisoccorso, in un tratto impervio del torrente e difficile da raggiungere.

Attimi di paura per un uomo nel Sermenza, che, dopo essersi ritrovato in un tratto impervio del torrente, ha avuto bisogno di un intervento di soccorso immediato. Questa mattina, verso le ore 10, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo Sesia, con i suoi operatori del Nucleo saf (apeleo alpino fluviale), è subito intervenuta presso il comune di Boccioleto per soccorrere la persona in difficoltà.

In una mattinata tra le più calde dell’anno, ogni minuto passato rende estenuante l’attesa dei soccorsi.

Fondamentale la collaborazione

Arrivata sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha rintracciato e portato in salvo il malcapitato, grazie anche alla collaborazione con il personale sanitario dell’elisoccorso di Borgosesia. Fondamentale sicuramente il loro supporto, dato che il soggetto si trovava nel tratto di torrente poco al di sotto del ponte sul Cavaione, affluente del Sermenza alle porte del paesino, non raggiungibile con i normali mezzi di soccorso.

La persona è stata poi subito trasportata all’ospedale di Borgosesia per i dovuti accertamenti. Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, per cercare di ricostruire le dinamiche precise dell’accaduto.

