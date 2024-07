Grignasco, ragazzino entra nel Sesia e non riesce più a uscire. Ha dovuto essere tirato fuori dai guai dai vigili del fuoco. E’ accaduto ieri sera.

Grignasco, ragazzino entra nel Sesia e non riesce più a uscire

Momenti di paura nella serata di ieri, mercoledì 10 luglio, per un ragazzino che è rimasto bloccato tra le acque del Sesia nel territorio di Grignasco. E’ accaduto nel tratto che scorre all’altezza della cosidetta “curva del leone” sulla strada provinciale 299.

Il giovane era andato con alcuni amici a trascorrere la bella serata estiva sulle sponde del corso d’acqua. A un certo punto è entrato in acqua e si è spinto verso il centro del fiume. Ma improvvisamente si è accorto di essere andato troppo oltre: vuoi per la corrente, vuoi per l’oscurità che cominciava a calare, il ragazzino si è impaurito e si è arrampicato su una roccia per stare al sicuro. E ha chiesto aiuto ai suoi amici.

L’intervento dei soccorritori

Con il telefonino, gli amici che erano a riva hanno chiamato i genitori e i anche i vigili del fuoco. Gli operatori sono arrivati in forze con anche due gommoni. Ma per fortuna non sono stati necessari.

E’ stato sufficiente che uno degli operatori si calasse in acqua e raggiungesse il ragazzino, per poi riportarlo a riva in sicurezza. Il tutto è avvenuto sotto la luce delle fotoelettriche, perché nel frattempo si era ormai fatto buio.

Il vigile ha quindi raggiunto il ragazzo impaurito e lo ha portato in salvo. E’ stata richiesta anche una ambulanza per verificare le condizioni del ragazzino. Dopo qualche controllo, il minore è stato consegnato a suoi genitori.

Foto Sandro Mori

