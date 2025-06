Monte Rosa SkyMarathon: un fine settimana di sfide sulle vette. Torneranno atleti di livello mondiale e vincitori delle passate edizioni: il quattro volte vincitore, l’italiano William Boffelli con Roberto Delorenzi.

La Monte Rosa SkyMarathon 2025 torna tra oggi, sabato 14 giugno, e domani, domenica 15, ad Alagna Valsesia con numeri da record: 500 atleti da 30 nazioni si sfideranno nella gara più alta d’Europa, toccando i 4.554 metri della vetta del Monte Rosa.

In gara ci saranno non solo i campioni dello skyrunning internazionale, ma anche tanti appassionati provenienti da ogni angolo del mondo: dall’Europa al Giappone, dagli Stati Uniti al Sud America, tutti accomunati dalla passione per la montagna e per questa sfida unica che unisce corsa, alpinismo e alta quota.

Il programma delle gare:

Sabato 14 giugno:

Monte Rosa SkyMarathon (salita e discesa in coppia)

SkySummit (nuova gara solo salita, 17,5 km e 3.500 m D+)

Domenica 15 giugno:

AMA VK2 (9 km e 2.086 m D+)

Monte Rosa Vertical (5,32 km e 1.150 m D+)

Grandi nomi al via

In tutto saranno alla partenza 500 atleti da una trentina di Paesi diversi. Tra i protagonisti attesi: William Boffelli e Roberto Delorenzi, le gemelle svedesi Lina e Sanna Elkott, la basca Oihana Azkorbebeitia, la ceca Marcela Vasinova, il valdostano Ettore Champretavy e molti altri top atleti italiani e internazionali.

Le condizioni meteo si annunciano favorevoli, con giornate soleggiate al mattino e leggere instabilità nel pomeriggio. Il pubblico potrà assistere alla gara fino a quota 3.275 metri grazie alle funivie Monterosa 2000.

Foto di copertina @josemiguelmunoze

