Nuovo Marcantonio per il carnevale di Varallo: è Simone Berardi

E’ ripartita la macchina organizzativa del carnevale di Varallo. Il Comitato, guidato dal presidente Matteo Curri, è infatti tornato al lavoro per organizzare le manifestazioni dell’edizione 2025. Un’edizione che si apre subito con una importante novità, ovvero con un nuovo interprete della maschera principale, Marcantonio Carlavèe.

E’ stato ufficialmente presentato ieri, venerdì 8 novembre, durante la costituzione del comitato: il nuovo interprete di Marcantonio, successore di Gianni Nettis diventato re del carnevale cinque anni fa, sarà Simone Berardi. Si tratta di un nome e di un volto molto conosciuto e da tempo legato al carnevale essendo già stato presidente del Comitato per alcuni anni, precisamente dal 2017 al 2021, e avendo fatto parte in passato del gruppo mascherato.

Ieri la presentazione del Comitato

Nella serata di ieri intanto si è svolto il consueto incontro annuale in municipio: a Villa Durio c’è stata la costituzione ufficiale del comitato. Un appuntamento che si ripete ogni anno, durante il quale vengono presentati il bilancio consuntivo e il preventivo, e soprattutto la squadra che si occuperà di organizzare il prossimo carnevale.

Presente anche il sindaco Pietro Bondett, da sempre molto legato alle tradizioni carnevalesche avendo interpretato in passato Marcantonio. E inoltre facendo ancora parte della Confraternita dei Marcantonio che riunisce tutti coloro che hanno indossato i panni della maschera.

