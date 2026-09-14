Penne nere in festa, Lino D’Alberto premiato come Alpino dell’anno. LE FOTO

Lino D’Alberto del Gruppo di Postua è l’alpino dell’anno, mentre Rino Carmellino di Piode ha ricevuto il riconoscimento di Amico degli alpini dell’anno. I due premi sono stati consegnati a Roccapietra durante la Grande Festa delle Montagne organizzata dalla sezione Valsesiana degli alpini.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni della zona, dell’Unione montana, e anche l’assessore regionale Matteo Marnati, che ha sottolineato il valore dell’impegno quotidiano delle penne nere a favore delle comunità. Un ruolo emerso ancora una volta durante le emergenze che hanno interessato il territorio nei mesi scorsi.

Il grazie dopo gli incendi dell’estate

Marnati ha ricordato in particolare gli incendi che durante l’estate hanno duramente colpito la Valsesia e le aree vicine. Un’emergenza nella quale il volontariato ha rappresentato una risorsa fondamentale e che ha dato un significato particolare alla giornata dedicata agli alpini.

La Regione Piemonte, ha ricordato l’assessore, sostiene le attività delle penne nere e il loro impegno nelle situazioni di necessità. La premiazione di D’Alberto e Carmellino ha così rappresentato anche un riconoscimento al servizio svolto sul territorio.

Tre giorni per scoprire il mondo degli alpini

La Grande Festa delle Montagne ha aperto per tre giorni al pubblico la sede di Roccapietra, proponendo attività per adulti e bambini, piatti della tradizione e musica. L’iniziativa ha permesso soprattutto di conoscere le numerose realtà che animano la sezione Valsesiana.

Visitabili il museo e la mostra dedicata alla storia sezionale. Presentati anche il Gruppo sportivo alpini, la Fanfara Ana Valsesiana, il giornale “Scarpun Valsesian”, il premio Fedeltà alla Montagna e il Rifugio La Res, insieme alle altre associazioni e realtà legate alla sezione.

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