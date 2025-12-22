Sciatore investito da una valanga sopra Alagna. E’ in prognosi riservata. L’uomo è stato trovato dai soccorritori solo dopo tre ore.

È stato travolto da una valanga nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre, mentre si trovava sulle montagne di Alagna Valsesia. Vittima dell’incidente uno sciatore di circa 50 anni, che si trovava impegnato in un’escursione in ambiente innevato quando, intorno alle 14, una massa di neve si è improvvisamente staccata, investendolo e trascinandolo a valle.

L’allarme è scattato subito e ha messo in moto una complessa macchina dei soccorsi. Le operazioni di ricerca si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle condizioni ambientali e della zona impervia. L’uomo è stato rinvenuto solo verso le 17, dopo diverse ore di lavoro da parte delle squadre del Soccorso alpino, che sono riuscite a localizzarlo.

Il ricovero al Cto

Una volta recuperato, lo sciatore è stato stabilizzato sul posto e affidato ai sanitari. Considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero al Cto di Torino, centro specializzato per i grandi traumi, dove è arrivato nel tardo pomeriggio. Al momento resta ricoverato con prognosi riservata.

Saranno decisive le prossime ore per capire come potrà evolversi la situiazione.

Foto d’archivio

