Le ricerche di Luca Gerbino spostate in alta Valsesia. Apprensione per il gattinarese scomparso. Raccolte alcune segnalazioni, i soccorritori hanno deciso di concentrarsi nella zona sopra Rassa.

Le ricerche di Luca Gerbino spostate in alta Valsesia. Apprensione per il gattinarese scomparso

I soccorritori hanno ipotizzato che Luca Gerbino possa aver scollinato oltre la zona del monta Bo, finendo sul versante valsesiano. Così adesso le riecrche del 60enne di Gattinara si sono concentrate nella zona sopra Rassa, sempre in quota.

Una decisione presa sia in forza di alcune segnalazioni, sia perché finora sul versante biellese del Bo non si era riusciti a trovare nemmeno una traccia dell’uomo. L’uomo è scomparso ormai da quasi una settimana: anche se l’allarme è stato lanciato lunedì, è da domenica scorsa che nessuno ha più notizie di lui. Luca Gerbino è domiciliato a Gattinara, ma con residenza a Cavallirio.

Inutile sottilineare che di ora in ora diminuiscono le speranze di trovarlo ancora vivo: si teme che il 60enne possa essere rimasto vittima di una caduta, o di un malore che gli ha impedito di chiedere aiuto.

L’auto a Montesinaro

Luca Gerbino, come spesso amava fare, era partito da solo per una delle escursioni in montagnata che lo avevano sempre appassionato. Lunedì però non era tornato al lavoro ed era partito l’allarme. Si sapeva che voleva salire verso il Bo, quindi le ricerche si sono subito indirizzate verso Piedicavallo. Ed è infartti quim in frazione Montesinaro, che è stata trovata la sua auto. Ma non c’era alcuna indicazione che potesse orientare i soccorritori.

Si è quindi cercato senza avere un orizzonte preciso, comunque sempre lungo i versanti del Bo. Sul posto si sono portati operatori del Soccorso alpino, dei vigili del fuoco e altri. In aggiunta, sono entrate in azione anche unità cinofile e un elicottero. Ma senza alcun esito.

Il timore è che, in assenza di qualsiasi indizio, le ricerche potrebbero essere venire chiuse tra non molto.

In copertina foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook