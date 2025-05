Quinto giorno di ricerche per il 60enne di Gattinara disperso sui monti. Luca Gerbino non dà più notizie di sé da domenica. Cresce l’angoscia tra i conoscenti.

Quinto giorno di ricerche per il 60enne di Gattinara disperso sui monti

Inizia oggi, venerdì 30 maggio, il quinto giorno di ricerche per Luca Gerbino, il 60enne di Gattinara che domenica si è incamminato sui sentieri della valle Cervo e da allora non dà più notizie di sé. L’uomo è domiciliato nella città della bassa Valsesia, ma con residenza a Cavallirio.

Nella giornata di ieri, anche grazie ad alcune indicazioni da gente del posto, le ricerche si sono indirizzate in un’altra zona, più bassa, rispetto al territorio perlustrato finora. Ma purtroppo al momento non è stata trovata alcuna traccia dell’uomo. Solo la sua auto, parcheggiata in località Montesinaro, frazione di Piedicavallo.

In azione squadre e terra e l’elicottero

Oltre alle squadre a terra del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, è stato impiegato anche un elicottero. In azione anche unità cinofile, sempre nel tentativo di trovare qualche traccia del passaggio dell’uomo.

L’uomo non ha parenti stretti, ma è comunque ben conosciuto. E ovviamente tra gli amici cresce l’apprensione per quello che può essergli accaduto.

Una persona nota nel mondo del calcio

Luca Gerbino è appassionato di montagna, ma anche di calcio. Vanta infatti un importante passato in questo settore, soprattutto a livello giovanile arrivando ad allenare anche in realtà importanti. Ha conseguito il patentino Uefa A nel 2018 e alle spalle ha varie esperienze anche internazionali nel campo della formazione dei tecnici federali.

Il suo inizio però è a Gattinara nella stagione 2008-2009 con i Pulcini, qui rimarrà tre stagioni, poi passa al Suno nella stagione 2011-2012 con il progetto legato all’Inter, quindi nella stagione 2013-2014 lo troviamo a Borgosesia per l’attività di base.

Raccoglie la sfida del mondo del calcio femminile che lo porta nella stagione 2014-2015 ad allenare l’Asd Femminile Inter Juniores e poi addirittura la Primavera. Ancora calcio femminile nella stagione 2016-2017 dove affronta la Serie B nazionale con l’Azalee Gallarate. Dopo una stagione di stop riparte a Novara negli Esordienti misti femminile, poi diventa assistant coach Lna femminile nel Lugano in Svizzera nella stagione 2019-2020, quindi va all’under 17 femminile del Bulè Bellinzago.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook