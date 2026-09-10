Una complessa operazione di soccorso si è svolta a Rimella nella notte tra venerdì e sabato, dopo che un escursionista, Bruno, era caduto lungo un versante della montagna. L’uomo è stato individuato e riportato a valle grazie all’intervento congiunto dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino, della Guardia di finanza e dell’elisoccorso.

Il recupero è stato una delle operazioni più impegnative del fine settimana. Dopo la conclusione dell’intervento, i familiari vogliono ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno partecipato alle ricerche e al salvataggio, chiedendo la pubblicazione di una lettera dedicata ai soccorritori e a quanti hanno collaborato nelle ore dell’emergenza.

«Sacrificio, competenza e professionalità»

«Desideriamo vivamente ringraziare tutte le organizzazioni, i vigili del fuoco di Varallo, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i volontari del Soccorso alpino e le unità tecniche Tas e Ucl intervenute, nonché l’elisoccorso di Aosta, che hanno reso possibile con sacrificio, competenza e professionalità il difficoltoso salvataggio di Bruno nella notte di venerdì e sabato scorso a Rimella».

Parole che sottolineano soprattutto la difficoltà dell’intervento e il lavoro svolto dalle diverse squadre impegnate sulla montagna. La famiglia ha voluto ricordare non soltanto chi ha materialmente partecipato al recupero, ma anche chi nelle prime fasi dell’emergenza ha permesso di far scattare rapidamente l’allarme e di organizzare le ricerche.

Il grazie anche agli amici di Rimella

«Non vogliamo dimenticare l’amico Nicolas che ci ha messo in preallarme e consentito l’avvio delle ricerche intrapreso prontamente da Giuliano e da tutti gli amici di Rimella, nonché i gestori del rifugio di Roncaccio signora Floriana e Rebecca che hanno offerto ospitalità per tutta la notte».

Un ringraziamento che abbraccia dunque l’intera macchina dei soccorsi, ma anche la rete di persone che si è mobilitata a Rimella nelle ore più difficili. Una collaborazione tra professionisti, volontari e abitanti che ha consentito di portare a termine una delicata operazione notturna e di riportare Bruno a valle.

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