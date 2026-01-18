Rimella, la fisarmonica di Ilvo resta in silenzio. Un affettuoso ricordo del 76enne da parte della Pro loco del paese.

Rimella, la fisarmonica di Ilvo resta in silenzio

Profondo cordoglio a Rimella per la scomparsa di Ilmo Debernerdi, 76 anni, musicista stimato e figura di riferimento per la comunità locale. A ricordarlo con parole cariche di affetto è la Pro loco del paese, con cui Ilmo ha collaborato per molti anni, lasciando un segno indelebile dal punto di vista umano e artistico.

«Vogliamo ricordarti per la tua disponibilità, la tua competenza e il tuo grande amore per la musica», scrive l’associazione, sottolineando come Ilmo sia sempre stato presente, anche nei momenti più impegnativi, senza mai tirarsi indietro. Non aveva esitato ad accompagnare la Pro loco durante le prove, aiutando i piccoli fisarmonicisti e contribuendo al recupero e alla valorizzazione dei tradizionali balletti di Rimella.

Una presenza costante e discreta

Una presenza costante, discreta e rispettosa anche durante le celebrazioni eucaristiche, che Ilmo arricchiva con il suono dell’organo, rendendo la musica parte integrante della preghiera e della vita della comunità. «Sempre presente, mai invadente», viene ricordato, capace di completare ogni momento con sensibilità e profondo rispetto.

Il suo ricordo resterà vivo soprattutto attraverso la musica: «Ogni volta che sentiremo suonare il magnifico organo della chiesa, il nostro pensiero andrà a te», conclude il messaggio. L’uomo ha lasciato la moglie Valeria, il figlio Michele e altri parenti.

