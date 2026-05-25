A Rimella voto “bulgaro” per Riccardo Peco: terzo mandato da sindaco

Rimella ha scelto il suo nuovo sindaco. Alle elezioni comunali svolte domenica 24 e lunedì 25 maggio, i cittadini hanno premiato con un largo consenso Riccardo Peco e la lista “Insieme per Rimella”. Il candidato ha conquistato 66 voti, pari all’82,50 per cento delle preferenze, staccando nettamente gli sfidanti Rosario Troisi e Marco Bosco.

Candidato sindaco Lista Voti Percentuale Riccardo Peco Insieme per Rimella 66 82,50% Rosario Troisi Sorriso 9 11,25% Marco Bosco Valore locale 5 6,25% Totale votanti 80 100%

Una vittoria schiacciante

Il risultato emerso dalle urne consegna a Riccardo Peco un mandato forte per guidare il Comune nei prossimi cinque anni. E’ il terzo mandato consecutivo da sindaco. La sua lista aveva impostato la campagna elettorale su temi molto sentiti dalla popolazione, come difesa dei servizi sul territorio, viabilità, sostegno agli allevatori e valorizzazione turistica.

Tra gli obiettivi principali annunciati durante la campagna figuravano anche il mantenimento del municipio a Rimella, il potenziamento della videosorveglianza, il miglioramento della qualità della vita degli anziani e la tutela del medico di famiglia. Proposte che hanno convinto la maggioranza degli elettori.

La sfida a tre dopo tredici anni

L’elezione comunale di Rimella era particolarmente attesa perché, dopo tredici anni, il paese tornava ad avere ben tre liste in corsa. Un confronto che ha riportato vivacità politica nella comunità valsesiana e acceso il dibattito sui temi dello sviluppo del territorio e dei servizi essenziali.

Rosario Troisi, candidato della lista “Sorriso”, ha ottenuto 9 voti, pari all’11,25 per cento. Il suo programma puntava soprattutto su viabilità, banda larga, valorizzazione del patrimonio culturale e sostegno alle attività pastorali locali, con particolare attenzione al contrasto della presenza del lupo.

Bosco terzo, ora si apre una nuova fase

Marco Bosco, candidato della lista “Valore locale”, ha raccolto invece 5 voti, corrispondenti al 6,25 per cento delle preferenze. La sua proposta amministrativa si concentrava su contrasto allo spopolamento, turismo sostenibile, tutela della cultura Walser e servizi alla persona.

Con la proclamazione di Riccardo Peco si apre ora una nuova fase amministrativa per Rimella. Tra le priorità ci saranno il mantenimento dei servizi nei piccoli Comuni montani, il rilancio turistico e il reperimento di fondi per infrastrutture e manutenzioni, temi centrali durante tutta la campagna elettorale.

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